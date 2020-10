Pokračovanie Game of Thrones naberá prvých hercov. V hlavnej úlohe uvidíme známu tvár

Aj keď si na výsledné dielo ešte budeme musieť počkať takmer dva roky, HBO nezaháľa a na projekte House of the Dragon, prequeli k seriálu Hra o tróny, tvrdo pracuje. Najnovšie tvorcovia obsadili prvú hlavnú postavu a tiež aj prezradili, o čom seriálová novinka bude.

House of the Dragon bude na seba najbližšie roky pútať nemalú porciu pozornosti – o tom niet najmenších pochýb. Či sa však aj seriálovému prequelu bude dariť tak, ako sa darilo aj Hre o tróny (Game of Thrones), je zatiaľ otázne. Najmä kvôli nevydarenej finálnej sérii, ktorá fanúšikov tohto kultu naštvala tak, že už nič s tematikou GoT (s výnimkou knižných predlôh, samozrejme) vidieť nechcú. Ako však najnovšie informovali tvorcovia HotD, naozaj sa bude na čo tešiť, píše web Screenrant.

Prequel ku Game of Thrones obsadil prvú postavu

Seriálová novinka zo sveta GoT začala hlavných hrdinov zháňať ešte v priebehu júla, no keďže všetko prebieha pod absolútnym utajením, nie je vôbec známe, kto tieto konkurzy absolvuje. S jednou veľkou hviezdou sa ale tvorcovia predsa len pochválili.

Hlavnú postavu v HotD totiž stvárni herec Paddy Considine, ktorého si môžete pamätať napríklad z tohtoročných seriálových noviniek na HBO ako Outsider či Tretí deň (The Third Day). Considine podľa zverejnených správ stvárni postavu kráľa Viserysa Targaryena, teda veľmi dôležitú osobu v rode Targaryenovcov.

HBO sa však nepochválilo len prvou oficiálne potvrdenou a predstavenou postavou v novom seriáli, ale aj krátkou synopsou. Vďaka tomu už tak máme aspoň približný náčrt toho, čo nás v HotD čaká.

10-dielna prvá séria

Na úvod dostaneme jednu sériu a 10 epizód, v ktorej úvode sa z Viserysa stane kráľ Westerosu po tom, čo ho do tejto funkcie zvolia jednotliví páni na Veľkej rade v Harrenhale. Vreslý, láskavý a slušný človek Viserys má jediné prianie – pokračovať v tom, čo odštartoval jeho predchodca a starý otec, kráľ Jaehaerys Targaryen. No ako sme už pri GoT zvyknutí, to, že je niekto dobrým človekom, nemusí nutne znamenať, že dokáže veľké veci a že dobrým aj zostane.

Až o dva roky

Nový seriál vznikne na základe knižnej predlohy románu Oheň a krv (Fire and Blood), ktorej autorom je spisovateľ a autor celej GoT ságy, George R. R. Martin. Ten je zároveň aj jedným z tvorcov a výkonných producentov seriálovej novinky. HotD odhalí veľký vzostup aj trpký pád rodu Targaryenovcov a odohrávať sa bude stovky rokov pred udalosťami hlavnej dejovej línie GoT. Chýbať nebudú kráľovské intrigy, rôzne monštrá, draci a ani veľké bitky.

Chystaný seriál je prvým z množstva, ktorými HBO plánuje svet GoT prepojiť. Prvým, na ktorom sa začalo pracovať, bol známy pod názvom The Long Night. HBO dokonca nakrútilo pilotnú časť, na kompletnú sériu si ho však neobjednali. House of the Dragon má premiéru naplánovanú niekedy v roku 2022.