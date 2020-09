Aj po roku je okolo finále Game of Thrones veľa diskusií: Hlavná hrdinka prezradila, ako sa mohol seriál skončiť

Bude to znieť možno neuveriteľne, pretože všetci máme pocit, akoby to bolo len nedávno, no už je to viac ako rok aj pár mesiacov od finále seriálu Hra o tróny. Ani po takomto dlhom čase však diskusie okolo spackanej poslednej série neutíchajú a fanúšikovia stále žiadajú stanicu HBO o nakrútenie nových alternatívnych epizód.

Petícií už bolo (a stále aj je) na internete niekoľko. Samozrejme, ohľad však tiež treba brať na to, že tvorcovia nemohli (a nedokázali) ulahodiť každému a seriál uzavreli ako najlepšie vedeli. Čo taktiež neprekvapí, je fakt, že pôvodne sa kultový seriál Hra o tróny (Game of Thrones) mal skončiť celkom inak.

Udalosti, ktoré scenáristi postupne zakomponovávali do deja seriálu, však napokon vyústili v niečo, čo sa polovici divákov nepáčilo a tej druhej áno. O tom, ako však mohli udalosti vo finálnej série Game of Throne skončiť, sa najnovšie rozrozprávala aj jedna z hlavných hviezd seriálu, informuje britský web Unilad.

UPOZORNENIE: Nasledujúce riadky môžu prezrádzať spoilery.

Kto mal zabiť Nočného kráľa?

To, ako sa napokon seriál Game of Thrones skončil, mnohých prekvapilo. Postava stvárnená herečkou Maisie Williams (Arya) totiž podľa fanúšikov nemala byť tou, ktorá trápenie so zlým Nočným kráľom (Night King) pre všetkých ukončí v priebehu sekundy. To nikto nečakal a všetci si mysleli, že zlovestnú postavu zabije niekto iný. A v podstate to tak v počiatočných plánoch chceli aj samotní tvorcovia David Benioff a D. B. Weiss. Kto mal byť tým, kto Nočného kráľa porazí?

Áno, mal to byť Jon Snow (stvárnil ho herec Kit Harington), ktorému to mali ešte v priebehu nakrúcania tretej série prezradiť scenáristi. Viac o tom porozprávala mladá herečka v nedávnom rozhovore pre web The Hollywood Reporter. Maisie v ňom prezradila, že Harington bol nesmierne prekvapený, keď zistil, že to nebude on, kto Nočného kráľa vyradí z hry.

„Áno, všetci predpokladali, že Jon zabije Nočného kráľa. Predpokladal, že to celé pôjde touto cestou, dokonca mi povedal, že mu niekto prezradil počas tretej série, že to on zabije Nočného kráľa,“ povedala v rozhovore Williams. Všetko ale nakoniec dopadlo prekvapivo aj pre hercov.

To, že Arya zabila Nočného kráľa nebolo jediným prekvapením finále Game of Thrones. Diváci tiež zostali v šoku, keď sa z hrdinky Daenerys (Emilia Clarke) stala Šialená kráľovná, ktorá vyvraždila stovky tisíc nevinných obyvateľov jedného z kráľovstiev. Nehovoriac o momente, keď ju jej láska a synovec v jednej osobe – Jon Snow – zavraždil, či o mene nového kráľa Siedmich kráľovstiev.

Samozrejme, niektorí fanúšikovia aj napriek tomuto všetkému nestrácajú nádej. Knižná predloha Hry o tróny ešte svoj koniec nepozná a mnohí veria, že práve vďaka tomuto dostanú uspokojivý koniec tejto legendárnej ságy.

Ako ste si finále Game of Thrones predstavovali vy?