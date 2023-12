Po dlhom boji s ťažkou chorobou zomrel slávny hudobník Denny Laine. Bol v kapele so slávnym členom Beatles

Vo veku 79 rokov zomrel v utorok po dlhom boji s pľúcnou chorobou britský hudobník Denny Laine, ktorý pôsobil ako spevák v skupine The Moody Blues a ako gitarista v skupine Wings Paula McCartneyho, pričom bol spoluzakladateľom oboch týchto formácií. TASR správu prevzala zo stanice BBC News.

V skupine s Paulom McCartneym

Laine, občianskym menom Brian Hines, sa narodil 29. októbra 1944 na Normanských ostrovoch (Channel Islands), ale vyrastal v anglickom Birminghame. K hre na gitaru ho inšpirovala jazzová legenda Django Reinhardt.

So skupinou The Moody Blues nahral iba debutový album „The Magnificent Moodies“ (1965), na ktorom sa nachádza hit „Go Now“. V nasledujúcom roku formáciu opustil.

V roku 1971 McCartney ohlásil vznik Wings – svojej prvej kapely od čias The Beatles. Laine v nej hral na gitaru, basovú gitaru a spieval prevažne sprievodné vokály. McCartneymu bol hudobnou oporou v hitoch ako „Jet“, „Band on the Run“, „Live and Let Die“ alebo „Mull of Kintyre“.

Podieľal sa na všetkých siedmich štúdiových albumoch Wings, po rozpade skupiny v roku 1981 pokračoval v sólovej hudobnej kariére, pričom vydal ešte 12 albumov. V roku 2018 ho ako člena The Moody Blues uviedli do Rockandrollovej siene slávy.