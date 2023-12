Výskum odhalil, po koľkých kilometroch sa slovenské auto stane účastníkom nehody. Číslo vás prekvapí, sme horší ako Česi

Žiadne auto nie je imúnne voči nehodám a je bežné, že vozidlá každých pár rokov utrpia menšie alebo väčšie poškodenia. Keď však poznáte počet najazdených kilometrov vozidla, môžete sa dozvedieť veľa o jeho minulosti vrátane toho, koľkokrát mohlo byť poškodené.

Spoločnosť carVertical, ktorá poskytuje údaje o automobiloch, s týmto cieľom uskutočnila na Slovensku prieskum s cieľom zistiť, koľko kilometrov zvyčajne najazdí vozidlo, kým sa ocitne v nehode.

Počet nehôd na Slovensku sa v posledných rokoch nezmenil

Spoločnosť zaoberajúca sa históriou vozidiel merala súvislosť medzi počtom najazdených kilometrov a nehodovosťou vozidiel v priebehu rokov 2021 – 2023. Z údajov vyplynulo, že v roku 2021 najazdilo vozidlo na Slovensku do vzniku dopravnej nehody v priemere 120 307 km, v roku 2022 to bolo 139 638 km a v roku 2023 “len“ 133 837 km.

„Vozidlo s 300 000 kilometrami na tachometri môže mať za sebou viac ako 2 nehody. Za poškodenie sa však považuje aj drobný náraz alebo škrabanec, preto by si kupujúci ojazdených vozidiel mali pred kúpou konkrétneho vozidla zistiť, aké poškodenia vozidlo utrpelo,“ vysvetľuje Matas Buzelis, automobilový expert spoločnosti carVertical.

Zatiaľ čo drobné škody by nemali ovplyvniť rozhodnutie o kúpe konkrétneho vozidla, vážna dopravná nehoda môže znamenať, že vozidlo malo poškodenú konštrukciu a nemusí byť z hľadiska prevádzky bezpečné.

Viac nehôd postihuje vozidlá v iných európskych krajinách

V susednom Česku sú štatistiky poškodenia rozdielne. Táto krajina sa dostala z 201 357 km v roku 2021 na 191 049 km v roku 2023 – to sú však lepšie výsledky ako na Slovensku.

Ako vyplýva zo štúdie, v roku 2023 najazdili slovenské autá do vzniku nehody o 9,2 % menej kilometrov, ako je priemer krajín Európskej únie. To znamená, že slovenské autá sa stávajú účastníkmi nehôd oveľa častejšie ako autá v iných krajinách. Keďže však k poškodeniam stále dochádza, môže to niektorých nepoctivých predajcov nabádať k tomu, aby zamaskovali históriu vozidla.

„Kupujúci by nemali o ojazdených vozidlách uvažovať rovnako ako o nových. Každý vodič by chcel, aby jeho vybrané auto bolo v dobrom stave, ale bohužiaľ tomu tak nie je vždy. Odhadujeme, že až 52,4 % vozidiel zažilo nejakú nehodu. Kontrola histórie vozidla by preto mala zohrávať dôležitú úlohu v procese kúpy vozidla spolu s testovacou jazdou a fyzickou kontrolou v autorizovanom servise,“ hovorí Buzelis.