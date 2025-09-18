Zomrel najstarší šimpanz bonobo na svete: Mal 61 rokov, posledné týždne už trpel, museli ho utratiť

Ilustračná foto: TASR - Caroline Deimel

Petra Sušaninová
Dožil sa vysokého veku.

Vôbec najstaršieho šimpanza druhu bonobo na svete utratili v stredu v nemeckej zoologickej záhrade vo veku 61 rokov. Pre tento druh ide o mimoriadne vysoké číslo. O úmrtí informovala na sociálnych sieťach samotná zoo. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Šimpanz Mato bol v stredu utratený zo zdravotných dôvodov, uviedla zoologická záhrada meste Wuppertal v príspevku na facebooku. Trpel osteoartritídou bedrového kĺbu a srdcovým zlyhaním súvisiacim s pokročilým vekom. Podľa zoologickej záhrady mu každý deň podávali lieky proti bolesti.

„V posledných týždňoch Mato prejavoval zníženú chuť pohybovať sa… Čo viedlo k znateľnému zhoršeniu jeho zdravotného stavu,“ uviedli jeho ošetrovatelia. Po niekoľkých konzultáciách sa zoo rozhodla šimpanza utratiť. Zvyšným šimpanzom bonobo v zoo bola poskytnutá možnosť vidieť Mata ešte naposledy po jeho smrti.

Šimpanzy bonobo sú ohrozeným druhom

Mato sa narodil v roku 1963 v zoologickej záhrade vo Frankfurte a 37 rokov strávil vo Wuppertale. Štyria z jeho potomkov sú stále nažive a žijú v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Lipsku a v zoologickej záhrade Planckendael v Belgicku.

Šimpanzy bonobo pochádzajú z Konžskej demokratickej republiky (KDR). Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) sú považované za ohrozený druh. Podľa ochranárskej organizácie Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) je ich priemerná dĺžka života v zoologických záhradách 50 rokov. Dĺžka života v divočine ešte nebola dostatočne preskúmaná.

