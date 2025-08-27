Po 2 rokoch čakania si zaplávame už za 4 eurá: O pár hodín otvára najmodernejší komplex s unikátnym 50-metrovým bazénom

Foto: TASR – František Iván

Zuzana Veslíková
TASR
Ak ste už stihli odložiť plavky, budete ich opäť potrebovať!

Slávnostné otvorenie Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) bude túto sobotu spojené s pokusom o ustanovujúci rekord počas 24-hodinového plávania.

Otvorenie najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku sa uskutoční o 18:00 hodine, o siedmej večer sa začne 24-hodinovka s pokusom o rekord v počte účastníkov aj odplávaných metrov.

Otvorenie vo veľkom štýle – môže priniesť až dva rekordy

„Podľa mojich informácií je dnes už zaregistrovaných viac ako 1200 ľudí, ktorí majú záujem o 24-hodinové plávanie. Registrácia je potrebná preto, aby ľudia mali na danú polhodinu konkrétnu časenku. Ak prídu iní mimo poradia, budú sa musieť prispôsobiť tomu, aby dráhy boli pripravené a môže sa stať, že budú chvíľu čakať,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

Podľa magistrátu prvou účastníčkou v plaveckej štafete bude diaľková plavkyňa Zuzana Jusková, ktorá preplávala Lamanšský prieliv, a pridajú sa aj ďalšie športové osobnosti.

Počas večera budú môcť záujemcovia podľa mesta využiť aj 24-hodinový bezplatný vstup do fitnescentra alebo si dopriať relax v novom wellness centre za symbolické vstupné.

Foto: TASR – František Iván

Priaznivá výška vstupného

Primátor informoval aj o cenách vstupného do NOCKE. Počas septembra bude 75-minútový vstup stáť štyri eurá, od októbra päť eur. V ponuke bude aj 105-minútový vstup za 6,5 eura alebo lístok na viacero vstupov a celkovo 1500 minút za 85 eur.

NOCKE bude v rámci bežnej prevádzky otvorené počas pracovných dní od 6:00 do 21:00 hodiny a počas víkendov od 10:00 do 20:00 hodiny.

Slovenský unikát

Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice sa stalo najmodernejším plaveckým komplexom na Slovensku, uvádza mesto na svojom webe. Čím je také výnimočné? Od začiatku prestavby pôvodnej mestskej krytej plavárne prešli dva roky a návštevníci si môžu „zaplávať v jedinom 50-metrovom krytom bazéne olympijských parametrov na Slovensku, ktorý spĺňa kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie,“ vysvetľuje.

Prestavaná mestská plaváreň zahŕňa okrem 50-metrového bazéna s desiatimi plaveckými dráhami a 25-metrového bazéna aj novú strojovňu, fitnes, wellness a iné.

Foto: TASR – František Iván

V pláne sú aj ďalšie etapy projektu

Počíta sa s prepojením NOCKE s vodnopólovým bazénom a kúpaliskom Červená hviezda, ako aj s vytvorením parkovacích miest. „Do budúcnosti je mojím cieľom a verím, že sa nám to podarí budúci rok, postaviť aj vytúženú toboganovú vežu a sprístupniť kúpalisko Červená hviezda ako jeden obrovský komplex,“ povedal Polaček.

Ako ďalej v NOCKE informoval viceprimátor Marcel Gibóda, v nedeľu popoludní sa bude konať slávnostné otvorenie tréningového centra Košickej futbalovej arény (KFA) a exhibičný futbalový zápas Internacionáli Slovensko – Maďarsko.

„Pri tejto príležitosti sme spolu s organizátormi zabezpečili pre tých, ktorí si sem prídu zaplávať, 3000 lístkov na toto podujatie,“ povedal.

