Penzisti môžu požiadať o vyššiu sumu dôchodku. Pozrite si, kedy vám Sociálna poisťovňa schváli viac peňazí

Niektorí penzisti si môžu nechať zvýšiť svoju penziu. Týka sa to skupiny seniorov, ktorí odišli do dôchodku, no naďalej sa rozhodli pracovať. Má to však svoje podmienky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojej stránke, pokiaľ ste pracujúci senior a budete v období po priznaní dôchodku naďalej dôchodkovo poistený, máte nárok na zvýšenie vašej penzie. Dôjde k nemu buď automaticky, alebo na základe žiadosti.

Kto má nárok

Niektorí dôchodcovia sa rozhodnú pracovať aj po tom, ako začali poberať riadny starobný dôchodok. V takomto prípade sa im ich práca navyše neskôr oplatí, keďže si vďaka nej budú môcť zvýšiť sumu poberaného dôchodku. Ak totiž budú títo seniori v období po priznaní dôchodku naďalej dôchodkovo poistení, získajú nárok na zvýšenie dôchodku, ku ktorému dôjde automaticky alebo na základe žiadosti.

U tejto skupiny dôchodcov sa rozlišujú dva prípady dôchodcov – tí, ktorí ešte stále pracujú a tí, ktorí sa už rozhodli pracovný pomer počas penzie ukončiť. Ak totiž prestali pracovať a dôchodkové poistenie im zaniklo počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku poistenia môžu požiadať o zvýšenie starobného dôchodku. Žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku môžu v kalendárnom roku podať len raz.

V prípade, že daný dôchodca stále pracuje, žiadosť o zvýšenie dôchodku podávať nemusí. Dôchodok sa mu v takom prípade zvýši automaticky vždy od januára nasledujúceho roku.

Ako požiadať o zvýšenie dôchodku