Bez diskusie a pripomienok: Konsolidačné opatrenia budú poslanci v parlamente schvaľovať zrýchlene

Nina Malovcová
TASR
Diskusia trvala od piatka (12. 9.), ústne bolo do nej prihlásených ešte viacero opozičných poslancov.

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR zrýchlene. Definitívne by tak o ňom mali rozhodnúť už na aktuálnej schôdzi.

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, schválila vláda minulý týždeň a požiadala parlament o skrátené legislatívne konanie, s čím poslanci v stredu po niekoľkých dňoch diskusie súhlasili.

Rozprava bude časovo obmedzená

Poslanci tiež schválili obmedzenie rozpravy o konsolidačnom balíku v prvom čítaní na 12 hodín. Diskusia bude v stredu trvať až do prerokovania tohto bodu, v prípade potreby aj po 20.00 h, s následným hlasovaním. Vysoké úrovne deficitu a dlhu si podľa Ministerstva financií (MF) SR vyžadujú v čo najkratšom čase prijať súbor ďalších konsolidačných opatrení, ktorých cieľom je prispieť k stabilizácii verejných financií.

„Z dôvodu eliminácie hroziacich značných hospodárskych škôd je žiaduce bezodkladne prijať potrebné opatrenia, a preto je nevyhnutné návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní,“ vysvetlil rezort financií. Zákon prináša napríklad zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov.

Opatrenia sa zatiaľ netýkajú ministerstiev

Nerieši zatiaľ šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú firiem, samospráv a občanov. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil minulý týždeň 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur.

K nim patrí okrem iných aj zníženie výšky podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, úpravy v oblasti daňových licencií pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu či zmena odpočtu dane z pridanej hodnoty na 50 % na autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely.

Vyššie dane na potraviny a hazard

Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %, čo má priniesť do rozpočtu vyše 90 miliónov eur. Na zvýšení zdanenia hazardu chce vláda získať 54 miliónov eur a na zavedení úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň ďalších 24 miliónov eur.

Dodatočné príjmy si vláda sľubuje aj z boja proti daňovým únikom. Generálny pardon na pokuty pri dodatočne zaplatených daniach má priniesť 81 miliónov eur. Zavedenie nových platieb prostredníctvom QR kódov má očakávaný prínos 14 miliónov eur, zavedenie odvodov z príjmu počas práceneschopnosti (PN) či materskej 24 miliónov eur a zacielenie kontrolnej činnosti pri PN ďalších 13 miliónov eur.

Predčasne ukončili aj debatu

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) schválili ukončenie rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Diskusia trvala od piatka (12. 9.), ústne bolo do nej prihlásených ešte viacero opozičných poslancov.

