Páčil sa vám seriál o Jeffreym Dahmerovi? Pozrite si aj týchto 10 o znepokojivých zločinoch nielen sériových vrahov

Postava sériového vraha Johna Waynea Gacyho sa objavila aj v poslednej časti nového seriálu o Dahmerovi. Ak by ste sa chceli dozvedieť o zločinoch, ktoré spáchal viac, môžete tak urobiť prostredníctvom druhej série dokumentu Rozhovory s vrahom: Výpoveď Johna Waynea Gacyho.

V prvej sérii sa zas tvorca Joe Berlinger pozrel na Teda Bundyho, ktorý rovnako patrí medzi najznámejších amerických sériových vrahov. Navyše už o niekoľko dní (7. októbra) Netflix prinesie tretie pokračovanie tejto série, zamerané práve na Jeffreyho Dahmera.

Night Stalker: Hon na sériového vraha/Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer (2021)

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,5/10

Richard Ramirez s prezývkou Night Stalker (Nočný stalker) počas svojej slobody pripravil o život viac ako 13 ľudí. Okrem toho je v jeho registri minimálne ďalších 5 pokusov o vraždu, 11 sexuálnych útokov a 14 prípadov vlámania sa do bytov a domov. Dokument ukazuje lov na muža, ktorý v roku 1985 terorizoval Los Angeles.

Záhradníci/Landscapers (2021)

ČSFD: 70 %

IMDb: 7,0/10

Štvordielna miniséria je inšpirovaná skutočným príbehom Susan a Christophera Edwardsovcov, manželským párom, ktorý dlhé roky ukrýval mrazivé tajomstvo.

Keď vyšetrovatelia na dvore ich domu objavia a vykopú ľudské pozostatky, ukáže sa, že majú na svedomí brutálne činy. Formou a vizuálom ide o originálny hraný seriál ukazujúci reálne zločiny, ktorý sa vymyká spomedzi ostatných.

Des (2020)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,6/10

Dennis Nilsen zavraždil najmenej 16 mužov vo veku od 14 do 30 rokov. Všetky vyšetrovania však naznačili, že vrážd mohol mať na svedomí omnoho viac, telá sa ale nikdy nenašli. Kvôli motívu dostal prezývku „britský Jeffrey Dahmer“. On sám však preferoval prezývku „Láskavý vrah“ (z angl. „The Kindly Killer“) a mal na to pádny dôvod. Veril, že zo všetkých vrahov zabíja najhumánnejšie.

V trojdielnej minisérii Des ho stvárnil David Tennant a podobne, ako sa pri novom seriálovom Dahmerovi vyzdvihuje herecký výkon Evana Petersa, ani v tomto prípade diváci nešetrili chválou.

Rozparovač/The Ripper (2020)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,1/10

Dokumentárny seriál sa sústreďuje na Petera Sutcliffea, prezývaného aj Yorkshirský rozparovač. Medzi rokmi 1975 až 1980 zničil životy mnohých rodín, zameriaval sa najmä na prostitútky, zabil však aj ženy, ktoré nimi neboli. Ženy vo veku od 16 do 47 rokov ubil na smrť a ich telá znivočil.

Keď ho napokon polícia dolapila, v jeho aute sedela prostitútka. Neskôr sa ukázalo, že auto malo falošnú poznávaciu značku a v kufri mal rôzne zbrane, ktorými obetiam ubližoval vrátane kladiva či iných nástrojov. Yorkshirský rozparovač vyčíňal v Anglicku v 70. rokoch.

Odhalenie/The Act (2019)

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,9/10

Seriál Odhalenie ukazuje jeden z nejneuveriteľnejších kriminálnych prípadov vôbec. Dee Dee Blanchard sa stará o svoju ťažko postihnutú dcéru Gypsy Rose.

Potravu prijímala cez hadičku, mala vytrhané zuby a bola pripútaná na invalidný vozík. Postupom času si ale začala uvedomovať, že v skutočnosti nie je taká chorá, ako tvrdí jej mama a dokáže napríklad chodiť. Najšokujúcejším bolo zistenie, pri ktorom sa ukázalo, že Dee Dee celý život vychovávala svoju dcéru ako ťažko chorú, dokonca o tom presvedčila aj lekárov. Už ale bolo neskoro a Gypsy Rose sa rozhodla spod nadvlády mamy vymaniť po svojom.

When They See Us (2019)

ČSFD: 85 %

IMDb: 8,9/10

Štvordielny seriál When They See Us vychádza zo skutočnej udalosti, pri ktorej bolo päť tínedžerov obvinených z násilného útoku v Central Parku. A to aj napriek tomu, že nič nespáchali.

Miniséria sa sústredí na zobrazenie problematického právneho systému v USA, ktorý sa v mnohých prípadoch nepozerá na spravodlivosť, ale predovšetkým na farbu pleti, pri ktorej, ak nezapadáte do tej „správnej“, vaše slovo nemá absolútne žiadnu hodnotu. Práve s témou rasizmu a konaním polície si je tento seriál podobný s novým Dahmerom.

Lovci myšlienok/Mindhunter (2017-2019)

ČSFD: 89 %

IMDb: 8,6/10

Dvojica agentov FBI pri vyšetrovaní ťažkých a zamotaných prípadov navštevuje vo väzení tých najzvrátenejších a najšialenejších vrahov a zločincov, ktorým sa snažia dostať do hláv a pokročiť s vyšetrovaním ďalších zločinov. Seriál spája realitu s fikciou a pri jednotlivých epizódach ešte viac zamrazí fakt, že niektoré z rozhovorov, ktoré vedú agenti s vrahmi, sú takmer identické s tými, ktoré sa odohrali aj v skutočnosti.

V seriáli sa objavili postavy viacerých známych vrahov, ako napríklad Edmund Kemper a mnohí ďalší.