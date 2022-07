Richard Ramirez sa v roku 1960 narodil do zdanlivo harmonickej rodiny ako najmladší z piatich súrodencov v texaskom El Pase.

Vďaka činom, ktoré spáchal, sa dostal do povedomia verejnosti takmer tak veľmi, ako Charles Manson či Ted Bundy. Richard Ramirez počas svojej slobody pripravil o život viac ako 13 ľudí. Okrem toho je v jeho registri minimálne ďalších 5 pokusov o vraždu, 11 sexuálnych útokov a 14 prípadov vlámania sa do bytov a domov. Za toto všetko dostal trest smrti viac ako 19-krát, cez to však zomrel následkom zdravotných komplikácií.

V článku sa dozviete: Ako detstvo poznamenalo Richarda

Ako na neho vplýval bratranec

Aký čin ho motivoval začať s vraždením

Ako bol dolapený

Chemické výpary a pády na hlavu mu spôsobili živé, násilné sny

Už počas tehotenstva Richardova matka Mercedes trpela problémami, ktoré boli spojené s jej prácou v továrni na topánky. Chemické výpary z továrne jej totiž spôsobovali v tehotenstve komplikácie, kvôli ktorým o plod takmer prišla. Niektorí odborníci špekulujú, aký vplyv mohol mať tento faktor na Richardov mozog.

Prvé tri roky života trávil malý Richard bez potrebnej lásky a opatery od rodičov – bol buď sám, alebo sa o neho starala domáca pestúnka. V detstve prekonal dve vážne nehody – odborníci predpokladajú, že môžu stáť za jeho živými násilnými fantáziami a snami.

Keď mal dva roky, pri snahe dosiahnuť na rádio na neho spadol šatník. To skončilo otrasom mozgu a tridsiatimi stehmi. Neskôr ho v šiestich rokoch trafila do hlavy hojdačka – od tej doby mal Richard pravidelné epileptické záchvaty.

Strýko ho viedol k násiliu, ukazoval mu fotografie znetvorených žien z vojny vo Vietname

Jednu vec má takmer každý zo sériových vrahov histórie spoločnú – ich motivácia, fascinácia či inšpirácia s témou násilných vrážd začína v skorom veku. Kým detstvo Charlesa Mansona poznačila násilnícka matka a chýbajúci otec, v živote Richarda bola rozhodujúca figúra jeho bratranca Mikea, veterána, ktorý dvakrát bojoval vo Vietname.

Richard Ramirez’s 1993 Inside Edition interview. Am I the only one who thinks this is one of his more genuine interviews compared to the mike watkiss interview? pic.twitter.com/5KFxFhK55d — Reem (@reemirez) June 28, 2021

Mike bol výrazne poznačený vojnou. Počas obdobia, kedy sa s Richardom stretávali, mu často hovoril detailné príbehy o znásilňovaní a vraždení žien vo Vietname. Jeho príbehy sprevádzala aj séria fotografií, ktoré si Mike nechal – na týchto fotografiách videl Richard aspoň 20 znetvorených ženských tiel.

Mike s Richardom naviazal extrémne blízky vzťah, a okrem rozprávania príbehov ho učil triky, vďaka ktorým dokáže ostať ukrytý, či rôzne útočné techniky – všetko, čo sa naučil počas vojny. Richard, ktorému prvýkrát v živote niekto venoval skutočnú pozornosť, svojho bratranca idealizoval ako vojnového hrdinu.

Mike ale ostal poznačený viac, ako si ktokoľvek v jeho okolí myslel. Ukrytý v rúchu hrdinu takmer úplne zabudol na to, ako funguje skutočný svet – jeho manželka mu často vyčítala, že miesto hľadania práce trávi príliš veľa času s Richardom a nestará sa o svoju vlastnú rodinu a dve deti.

Richard začal byť posadnutý vraždením, keď videl ako Mike zabil manželku

Jedného dňa, keď trávil 13-ročný Richard čas u nich doma, prišla Jessie (manželka) domov z nákupu, a začala Mikovi znovu vyčítať, že neprispieva rodine. Mike, ktorému predsa nebude rozkazovať žiadna žena, zobral svoj revolver typu .38 a zastrelil ju priamo pred svojimi deťmi i Richardom.

Táto časť príbehu je v prípade nočného stalkera veľmi dôležitá – Richard totiž tvrdí, že práve v momente, keď videl, ako guľka prestrelila Mikovu manželku, bola chvíľa, kedy začal byť posadnutý zabíjaním, vrahmi a krimi.

„I used to build snowmen back in my homestate, fun activity.“ – richard ramirez in a letter pic.twitter.com/yFpqAjv0oE — mile | richard ramirez (@yourickie) May 22, 2022

Už počas tohto obdobia mal Richard našliapnutú cestu k životu kriminálnika. Miesto štúdia venoval čas svojej brigáde v Holiday Inn, kde do ruky dostal kľúče od každej izby. Častokrát po nociach sledoval ľudí za záclonami a čakal, kým zaspia. Na to sa im vlámal do izby, aby ich okradol.

Počas jednej takejto noci narazil na mladý pár dovolenkujúci v hoteli. Vtedy Richard prvýkrát prekročil hranicu kradnutia z pokusu o ublíženie ľudskej bytosti. Počkal, kým manžel nechal ženu v izbe samu, potom sa vlámal do miestnosti a pokúsil sa ženu znásilniť. Manžel sa ale našťastie vrátil skôr a Richarda prichytil, násilne zneškodnil a privolal políciu.

Pokiaľ by sa vtedy pár rozhodol prípad preniesť na súdny dvor, možno by sme dnes nepísali o prípade Nočného stalkera. Nakoľko sa ale pár nechcel vracať do Texasu kvôli súdu, všetky obvinenia boli čoskoro stiahnuté a Richard znovu slobodný.

Nočný stalker zobral život 13 ľuďom

Napokon sa Richard rozhodol odísť z Texasu a presťahovať sa do Kalifornie, kde bol krátko po príchode zadržaný pre držanie kokaínu a krádež auta – za tieto činy si odsedel krátky čas vo väzení. Jeho chuť páchať zločiny to ale neodradilo – práve naopak, zdá sa, že v tejto dobe si uvedomil, čo všetko mu môže prejsť.

V apríli 1984 začína skutočné riadenie Nočného stalkera. Jeho prvou obeťou bolo len 9-ročné dievčatko, ktoré prespávalo v jednom z hotelov v San Franciscu, kde Richard ostával. Potom, čo objavil voľne prístupnú pivnicu, sa počas jednej noci vkradol do podzemia.

Do you know me? This is believed to be the first and youngest murder victim of „The Night Stalker“, Richard Ramirez. Mei Lung was raped and murdered at the age of 9 in 1984. Learn her name instead of her killers. #truecrimeethics pic.twitter.com/UihYLO05Ft — True Crime (@TrueCri35478806) April 21, 2021

Tam napadol, domlátil a brutálne dobodal mladú Mei, ktorej bezvládne telo obesil na jednej z trubiek. Nakoľko ale v dobe vraždy Richard nebol hosťom v hoteli, táto vražda ostala nevyriešená až do roku 2009. Krátko po svojej prvej vražde Richard prepadol chuti svoj čin zopakovať a len pár mesiacov po smrti Mei napadol druhú obeť.

Smrť Jennie odštartovala sériu vrážd a nepodarených pokusov

Jennie Viscow bola 79-ročná dôchodkyňa, ktorá žila v malom byte v Los Angeles. Richard sa v jednu noc vlámal k žene do bytu, kde ju po znásilnení tiež pripravil o život. Jej telo našli s takmer odťatou hlavou a bez akejkoľvek stopy, ktorá by naznačovala, kto tento odporný akt spáchal.

Len necelý rok po tejto vražde bol Richard pripravený na ďalšiu. V roku 1985 tak počkal na Mariu Hernandez v garáži jej vlastného domu. Nič netušiaca Maria v podvečer vystúpila z auta a stretla sa tvárou tvár s Richardom, ktorý na ňu mieril strelnou zbraňou. Bez akéhokoľvek zaváhania na Mariu vystrelil s cieľom trafiť ju priamo do tváre. Maria inštinktívne dvihla ruky k tvári, a akoby zázrakom kľúč, ktorý držala, odrazil guľku naspäť. Keď si Richard uvedomil, že sa mu nepodarilo ženu zabiť, okamžite sa dal na ústup.

Pri úteku ale narazil na spolubývajúcu Marie, ktorá počula výstrel a rozbehla sa do garáže. Keď zbadala Richarda, ktorý ešte stále držal zbraň, pokúsila sa ujsť a schovať za kuchynskú linku. Keď ale nadvihla hlavu spoza linky, Richard ju trafil priamo do čela, čím ju na mieste zabil.

Len hodinu po incidente v dome zobral život ďalšej obeti. Počas snahy ujsť z miesta napadol 30-ročnú Tsai-Lian Yu, ktorej po dvoch ranách zbraňou ukradol auto a ušiel. Jej telo objavili okoloidúci, ktorí počuli výstrely. Yu umrela predtým, než stihla záchranná služba doraziť do nemocnice.

Médiá začali po tomto útoku označovať Richarda ako Walk-in Killer či Valley Intruder. V priebehu nasledujúceho obdobia pokračoval vo svojich útokoch, a po tom, čo polícia zbadala systém v útokoch, prisúdila všetky zločiny jednej osobe – v tomto období vzniklo meno Nočný Stalker.

Ušiel zo stánku, v ktorom predávali noviny s jeho podobizňou

To, ako sa podarilo Nočného Stalkera zadržať, predchádzalo sérii Richardových omylov a nevydarených pokusov. Posledných 5 mesiacov pred osudným dňom prestal Richard užívať kokaín, kúpil si zbraň a začal sériu útokov, krádeží, napadnutí, znásilnení a pokusov o vraždu.

Už po prvých napadnutiach si takmer úplne prestal dávať pozor na to, aby neodhalil svoju identitu a svoje vraždy častokrát nedokončil. Jedným z najzaujímavejších prichytení bolo, keď 13-ročný James Romeo III. počas dovolenky so svojou rodinou počul Richarda, ako sa v noci zakráda okolo ich domu. Mladý chlapec okamžite prebral rodičov, ktorí v dome zapli svetlá a to Richarda odradilo od útoku. Malý James ale dokázal zachytiť farbu, model a dokonca časť ŠPZ-ky jeho ukradnutého auta, a tým pádom dokázal počas jedinej noci zistiť viac, než sa podarilo detektívom za celé mesiace.

Po niekoľkých nepodarených pokusoch dokázala polícia zozbierať dostatok výpovedí na to, aby dokázali určiť identitu Nočného Stalkera. Onedlho na to už jeho tvár svietila v každých veľkých novinách v Kalifornii.

31 augusta 1985 ho v Los Angeles malo zbadať viacero zákazníkov, keď v stánku s alkoholom videl noviny so svojou fotografiou – na to sa bez slova otočil a ušiel z obchodu. O pár minút na to ho už sledovalo niekoľko policajných áut a helikoptér.

Úspešne sa mu podarilo utekať až do momentu, kedy ho nepremohla skupina okoloidúcich, ktorí ho spoznali a kričali “El matador!” (“Vrah!”). Jednému z nich sa podarilo zasiahnuť Richardovu hlavu železnou tyčou a počas toho, čo ho polícia zadržiavala, mal podľa výpovedí svedkov v španielčine kričať: “To som ja. Ja! Som to ja. Mám šťastie, že ma chytila polícia.”

Doreen Lioy bola jeho najvernejšou fanúšičkou, za Richarda sa dokonca vydala

Kult vyznávačov sériových vrahov nie je novinkou. Tento fenomén sa objavuje pravidelne a Ted Bundy, Charles Manson i Richard Ramirez si po zatknutí získali takmer vlastný fanklub. Richardova najvernejšia fanúšička mu od roku 1985 napísala takmer 75 listov.

Doreen Lioy, ktorá si budovala úspešnú kariéru v žurnalistike, tvrdila, že k Richardovi cítila náklonnosť v prvom momente, ako zbadala jeho tvár po zatknutí. V roku 1988 ju požiadal Nočný stalker o ruku a v roku 1996 sa zosobášili v kalifornskom štátnom väzení.

Doreen niekoľko rokov pred Richardovou smrťou tvrdila, že pokiaľ vraha potrestajú popravou, spácha samovraždu. Dvojica sa napokon rozdelila pred Richardovou smrťou, čo mnohí odôvodňujú faktom, že sa počas ich manželstva v roku 2009 objavili nové dôkazy o tom, že Richard zavraždil 9-ročné dieťa (jeho prvú obeť), čo Doreen už nedokázala zniesť. Namiesto popravy však Richard nakoniec zomrel na zdravotné komplikácie v roku 2013.