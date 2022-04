Nalákal k sebe až 33 chlapcov, tých znásilnil a zabil. Klaun zabijak si pod podlahou domu urobil cintorín

Niekedy sa za peknou tváričkou môže skrývať obludné monštrum. Toto tvrdenie dokazuje aj muž menom John Wayne Gacy. Práve on sexuálne obťažoval, mučil a vraždil chlapcov v tínedžerskom veku, pričom celkovo mu malo podľahnúť 33 obetí, no je veľmi vysoká šanca, že ich bolo ešte viac. Vyčíňal medzi rokmi 1972 až 1978 v americkom štáte Illinois a všetky jeho obete boli usmrtené tým istým spôsobom, teda udusením alebo zaškrtením. Diváci služby Netflix si od dnešného dňa môžu pozrieť dokument venovaný práve tomuto sériovému vrahovi.

V článku sa dozviete: Ako situácia v rodine poznačila Gacyho

Ako v márnici prvýkrát zneužil mŕtvolu

Ako nakladal so svojimi obeťami

Čo ho napokon prezradilo

Gacy sa narodil v roku 1942 v Chicagu. Bol to chlapec trpiaci obezitou, ktorý mal len zopár kamarátov, a preto bol často šikanovaný. Nie však len medzi spolužiakmi. V jeho rodnom dome dochádzalo často k domácemu násiliu. Jedna z prvých spomienok, o ktorej sa Gacy po uväznení rozhovoril bola tá, keď ho otec vo veku štyroch rokov zbil za to, že rozhádzal súčiastky motora, ktoré mal položené v garáži. Nakoniec ho udrel po hlave a malý John upadol do kómy.

Odvtedy sa matka snažila držať syna ďalej od jeho otca. Z chlapca sa stal maminkin maznáčik, ktorý mal viac bližšie k svojim sestrám ako k chlapčenským kamarátom. Otec malého Johna často označoval za slabocha a dokonca mu povedal, že z neho vyrastie „buzerant“, uvádza kniha Buried dreams : inside the mind of a serial killer venovaná sériovým vrahom.

Znásilnenie a márnica

Jedného dňa rodinný priateľ mladého Johna Gacyho znásilnil. Nikdy však o tom otcovi nepovedal, lebo sa bál, že by v jeho očiach klesol. Napriek ťažkému detstvu a konštantným útokom zo strany otca, Gacy prehlásil, že voči nemu nikdy nepociťoval ani štipku nenávisti.

Gacy po dovŕšení dospelosti pracoval na mnohých pomocných postoch, ako uvádza zoommagazin. Konflikty s otcom však vyvrcholili do takej podoby, že odišiel z rodného mesta. Presunul sa do Las Vegas a začal pracovať v márnici, pričom prespával priamo v miestnosti príprav mŕtvol na pohreb. Tu sa prvýkrát naplno prejavili Gacyho zvrátené pochody, keď mal zneužiť telo mladého chlapca.

Neskôr sa vo veku 22 rokov oženil, napriek tomu, že mal homosexuálne sklony. Pracoval v obchode s topánkami, neskôr ako manažér reštaurácií KFC.

Toto obdobie Gacy opísal ako perfektné. Krátko na to však začal svoju manželku podvádzať s prostitútkami a brať drogy. Vo svojej pivnici spravil klub, kam chodili jeho podriadení a mohli tu piť alkohol a hrať biliard. Aj napriek tomu, že jeho spoločnosť tvorili mladé ženy aj muži, Gacy vždy inklinoval k mužskému pohlaviu a svojim podriadeným robil sexuálne návrhy.

Všetko sa to čoskoro začalo zhoršovať. Prišiel rok 1967 a prvé podozrenie zo sexuálneho napadnutia, ako uvádza kniha Killer Clown. 15-ročného Donalda Voorheeseho vlákal k sebe domov s tým, že si spoločne pozrú erotický film. Následne ho prinútil k orálnemu sexu. Ten však všetko oznámil na polícii a Gacyho zatkli. Medzitým vykonal viacero podobných aktov s inými chlapcami. Gacy sa priznal a dostal 10 rokov.

Jeho žena hneď na to podala žiadosť o rozvod a svoje deti už nikdy nevidel. Vo väzení sa choval slušne a snažil sa o predčasné prepustenie. To sa mu podarilo a už v roku 1971 bol na slobode a založil si stavebnú spoločnosť.

Ku Gacyho náprave však neprišlo. Cez víkendy si privyrábal ako klaun na detských oslavách, medzitým sa však u neho začalo prejavovať to najhoršie, čo v ňom driemalo.

V roku 1972 zviezol chlapca, ktorý stál pri ceste. Neskôr ho zaviezol k sebe domov, opili sa a mali sex. Chlapec chcel ráno Gacyho zabiť kuchynským nožom, no ten sa ubránil a smrteľne ho pobodal. Gacyho táto udalosť mimoriadne vzrušila a chcel si ju zopakovať. Chlapca, rovnako ako väčšinu svojich ďalších obetí, následne pochoval pod podlahu svojej pivnice.

Nasledovalo desivé obdobie. Gacy lákal do svojho domu stále ďalších a Ďalších mladých mužov. Ak nechceli poslúchať, tak ich omámil, zviazal, mučil a znásilňoval. Potom ich usmrtil a umiestnil pod podlahu. Takto skončilo až 33 chlapcov.

Konečne ho dolapili

Gacy si dával pozor, aby chlapci, ktorí k nemu prišli, už živí neodišli. Výnimkou boli dvaja chlapci, ktorým sa vyhrážal zabitím, ak niečo prezradia. Oni napriek vyhrážkam išli na políciu, Gacy však skončil iba s pokutou.

Zlom nastal až keď zmizol 15-ročný Robert Piest. Ten si totiž doma na papier poznačil adresu, kam išiel. Polícia tak prišla ku Gacymu a urobila prehliadku. Našli veľké množstvo podozrivého oblečenia, do ktorého by sa Gacy nezmestil, no hlavne našla cintorín pod podlahou. Gacy sa priznal k 33 vraždám a následne bol odsúdený na trest smrti.

Na svoju popravu čakal vo väzení až 14 rokov. Za ten čas sa naučil maľovať, jeho obľúbeným motívom boli klauni. Jeho obrazy sa dokonca predávali na aukciách a to aj za 20-tisíc dolárov.

V roku 1994 dostal vo väzení smrteľnú injekciu. Prvá striekačka sa poškodila, čo chcel Gacy využiť na útek. Jeho poprava tak trvala 18 minút, pričom je bežne vybavená po piatich minútach. Jeho posledné slová boli: „Kiss my A*s“, čiže v doslovnom preklade, „pobozkajte mi zadok„.