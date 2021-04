Znásilňoval mŕtve dievčenské telá bez hláv, s hlavou matky vykonal orál. Kanibal a nekrofil zabil stopárky aj rodinu

Postava Edmunda Kempera patrí medzi najkontroverznejšie v modernej histórii. Činy, ktoré spáchal boli zvrátené, brutálne, sám však väčšie výčitky za ich realizáciu nikdy nepocítil. Jeho obeťami sa stala najbližšia rodina aj úplne cudzie mladé dievčatá, ktoré umierali zvráteným spôsobom a kvôli Edmundovým nekrofilným praktikám peklo pre nich neskončilo ani po tragickej smrti.

Edmund Emil Kemper III. sa narodil 18. decembra 1948 v Kalifornii. Ako to už pri podobných prípadoch býva, detstvo a dospievanie nemal jednoduché. Jeho rodičia sa rozišli a rozviedli keď bol ešte dieťaťom, čo znášal veľmi ťažko. Ako sa postupne ukazovalo, jeho správanie sa začalo odkláňať od bežných noriem.

Zvieratá pochovával zaživa, na bábikách skúšal svoje sexuálne fantázie

Rád týral zvieratá, pochovával ich zaživa, dokonca zabil vlastnú rodinnú mačku. Po odchode otca zostal bývať so sestrami a svojou mamou, ktorá trpela psychickou poruchou a holdovala alkoholu. Ďalšími obeťami jeho veľmi znepokojivých detských “hier” sa stávali bábiky, ktoré ničil, doslova na nich vykonával vraždy alebo bizarné sexuálne rituály.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Stéphane Bourgoin (@officielstephanebourgoin)

Syna zatvárala do suterénu, bála sa sexuálneho násilia

Situácia v dome bola občas taká zhustená, že Edmundove excesy v kombinácii s matkinou poruchou vyústili do jej strachu z toho, že sexuálne napadne svoju najmladšiu sestru. Vtedy ho zatvárala do suterénu domu. Riešením mohol byť jeho odchod k otcovi, ten však žil so svojou novou manželkou a návštevu syna neprivítal s takou radosťou, ako možno Edmund spočiatku očakával.

Rodičia videli, že niečo s ich synom nie je v poriadku a obávali sa života s ním v jednej domácnosti. Keď mal 14 rokov odišiel žiť na farmu ku svojím starým rodičom. Aj tí si rýchlo všimli, že s ich vnukom je niečo inak, než by malo. Obľuboval pušku, ktorú dostal od svojho deda a zabával sa skutočne zvráteným spôsobom – rád mieril zbraňou z diaľky na starú mamu a týmto spôsobom ju pozoroval.

Chcel zistiť, aký pocit je niekoho zabiť

Nezostalo však dlho iba pri tom a došlo aj na reálne činy. Mal iba 15 rokov, keď zastrelil svojich starých rodičov. Najprv sa vydesil, pretože bolo jasné, že keby sa incident prevalí, bol by okamžite prvým podozrivým. Tak sa na radu svojej mamy, ktorej sa zdôveril, napokon udal polícii. Ak sa pýtate, prečo spáchal takýto hrozný čin, sám uviedol, že chcel iba zistiť, aký je to pocit.

Bola mu diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. Ako maloletý plus s touto vážnou psychickou diagnózou neputoval do väzenia, ale dostal sa do liečby miestneho zariadenia pre duševne chorých.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lorraine (@onceuponanightmarepodcast)

Prepustený na slobodu

Týmto by sme mohli celý príbeh ukončiť a už aj tak by sa dalo pokojne povedať, že zanechal dostatok obetí. Tá najkontroverznejšia časť zločinov, o ktoré sa zaslúžil, však začala až v momente, kedy dosiahol plnoletosti a bol z ústavu prepustený. Vrátil sa domov ku svojej mame a nevykazoval spočiatku nič, čo by budilo v okolí obavy. Aj jeho striedme správanie bolo jedným z dôvodov, prečo nikto nevidel dôvod na to, aby bol mladý chlapec držaný v ústave.

Naozaj sa snažil zapadnúť do spoločnosti. Alebo aspoň to tak vyzeralo. Chcel sa dokonca stať policajtom. Ale kvôli jeho extrémnej výške – viac ako dva metre, to nebolo reálne. Začal teda pracovať ako robotník. Za zarobené peniaze si mohol dovoliť kúpiť motorku. Keď sa stal obeťou autonehody, podarilo sa mu od vinníka vysúdiť pekný obnos peňazí, za ktoré si kúpil auto.

V tomto čase však pravdepodobne v sebe iba dusil svoje sexuálne túžby, ktoré si už v dospievaní ventiloval na sestriných bábikách. Prišlo však aj ku skutočným dievčatám. Auto mu v tomto prípade slúžilo ako najväčší pomocník, pretože začal lákať neplnoleté stopárky. Tváril sa, že náhodou ide ich smerom a s radosťou ich odviezol.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Terrors of the Night (@terrorsofthenightpodcast)

Stopárky zabíjal, rezal im hlavy, posmrtne znásilňoval a telá rozštvrtil

Mal to o to jednoduchšie, že jeho mama pracovala v škole a tak sa mohol zdržiavať v jej blízkosti a hľadať svoje obete. Postupne začal svoje auto pripravovať na to, čo v ňom chce uskutočniť a ukladal v ňom rôzne nástroje, ktoré mali slúžiť na zabíjanie a odstránenie ľudských tiel.

Edmundovými prvými dvoma obeťami boli 18-ročné dievčatá, stopárky, Mary Ann Pasce a Anite Luchesse. 7. mája 1972 nastúpili do jeho auta a netušili, že už z neho nevyjdú živé. Zastavil na odľahlom mieste a dievčatá uškrtil alebo ubil. Ich tiel sa iba tak nezbavil, zobral ich ku sebe domov, odrezal im hlavy a so zvyškom mŕtvych diel sa sexuálne uspokojoval. Následné telá rozštvrtil.

Podobný scenár využil aj pri ostatných svojich obetiach. Ich zvyšky tiel zakopával na rôzne miesta, spravidla hlavu inde než ostatok. Treťou obeťou sa stala iba 15-ročná Aiko Koo, nasledovala Cindy Schallová. S telom mŕtveho dievčaťa strávil noc zatvorený vo svojej izbe. Tentokrát jej hlavu neukryl ďaleko, ale zakopal ju priamo pred ich dom s tvárou nahor, aby mŕtvola “pozerala” hore na jeho mamu.

Poslednými dvoma obeťami Edmunda sa stali Rosalind Thorp a Alice Liu. Najprv do auta nastúpila Rosalind, o niekoľko kilometrov sa pridala aj ďalšia stopárka, Alice, ktorá nevidela žiadne nebezpečenstvo, keďže v aute už sedelo iné mladé dievča.

Orálny sex s hlavou vlastnej matky

Kým sa dostal do rúk polície, ubil k smrti aj svoju mamu. S jej hlavou vykonal orálny sex. Jej kamarátku potom nalákal na priateľskú večeru a skončila rovnako. Edmund Kemper nemal problém siahnuť na životy nie iba cudzích dievčat, ktoré navyše po smrti znásilnil a dokonca mal praktizovať kanibalizmus, ale zabil aj vlastných starých rodičov a napokon aj mamu, ktorá ho od malička vychovávala, mali však spolu častokrát množstvo nezhôd.

Požadoval pre seba trest smrti

Ku svojím zvráteným činom sa sám na polícii priznal, v konečnom dôsledku by po zabití mamy tak či tak podozrenie ihneď padlo na neho. Vyrozprával všetky svoje zločiny, ktoré boli také hrozné, že im vyšetrovatelia ani nechceli veriť, kým nenašli patričné dôkazy.

Z predošlých vrážd ho predtým nikto ani len nepodozrieval, s policajtmi mal dobrý vzťah, dokonca sa s nimi často stretával, napríklad v krčme. Ďalším dôvodom, prečo na neho nikdy nepadla stopa môže byť aj jeho nadpriemerne vysoké IQ, s ktorým si dával pozor na to, aby neurobil žiadnu chybu.

Vo väzení mu je dobre

Po zahájení súdneho procesu požadoval sám pre seba trest smrti, napokon bol však v roku 1973 odsúdený na doživotie, celkovo za 8 vrážd. V súčasnosti má 72 rokov a stále si odpykáva svoj trest vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Napriek tomu, že to môže znieť hrozivo, vyhovuje mu to.

V roku 1985 sa dokonca vzdal práva na podmienečné prepustenie, pretože má rád život vo väzení. Jeho príbeh sa stal námetom pre viacero kníh alebo filmov, či častí kriminálnych seriálov, ktoré ho spracovali. Dokonca sa jeho postava objavila aj v obľúbenom seriáli Mindhunter.