Rozparovač z Yorkshire: Za svoje brutálne činy dostal 20-násobný doživotný trest. Vraždiť mu vraj kázal Boh

Z neznámych príčin niektorých ľudí priťahujú nebezpeční zločinci ako magnet. Ted Bundy mal celú fanúšikovskú základňu, ďalší vrahovia zas očarili dozorcov vo väzení či novinárov. Zvláštnym príkladom je muž, ktorý si prial zostať v anonymite. So sériovým vrahom, ktorý si hovorí Yorkshire Ripper (Rozparovač z Yorkshire), si píše listy už desiatky rokov.

Muž, ktorý odmietol uverejniť svoje meno, si už desiatky rokov vymieňa listy s vrahom Petrom Sutcliffom, ktorý je známy najmä ako Yorkshire Ripper. Medzi mužom a v súčasnosti 74-ročným vrahom vzniklo zvláštne puto, informuje portál Metro. Ako píše portál BBC, Sutcliffe bol odsúdený ešte v roku 1981. Za 13 vykonaných vrážd a 7 pripravovaných útokov si vyslúžil 20-násobný doživotný trest.

Medzi rokmi 1975 až 1980 zničil životy mnohých rodín, zameriaval sa najmä na prostitútky, zabil však aj ženy, ktoré nimi neboli. Ženy vo veku od 16 do 47 rokov ubil na smrť a ich telá znivočil. Keď ho napokon polícia dolapila, v jeho aute sedela prostitútka. Neskôr sa ukázalo, že auto malo falošnú poznávaciu značku a v kufri mal rôzne zbrane, ktorými obetiam ubližoval, vrátane kladiva či iných nástrojov.

Serial killer Peter Sutcliffe has been transferred to prison after 32-years in Broadmoor psychiatric hospital. pic.twitter.com/h3LtfBfwT0

— BBC North West (@BBCNWT) August 25, 2016