Najhorší spolubývajúci neplatil nájom, užíval si, ako ľudia s ním v dome trpia. Netflix valcujú ďalší podvodníci

Netflix nás v poslednej dobe upozorňuje na to, že nebezpečenstvo môže striehnuť skutočne všade. Podvodník z Tinderu dáva výstrahu pred zoznamkami, Neskutočná Anna aj pred dobrými priateľmi. Tentokrát boduje s doku-sériou Najhorší spolubývajúci, ktorá sa v týchto dňoch nachádza na Slovensku, aj po celom svete, v rebríčku Top 10 streamovacej služby. Je ďalšou v sérii o skutočných podvodníkoch, ktoré sa medzi divákmi tešia mimoriadnej obľube.

Už ako sľubuje jej názov, zameria sa na spolubývajúcich. Na tých najhorších, akých si iba dokážete predstaviť. Ak ste doteraz natrafili na spolubývajúceho, ktorý mal problém s poriadkom, verte, že od tohto prívlastku mal ešte ďaleko. Bývať s týmito totiž znamenalo stať sa obeťou.

Nasťahovať si ho ku sebe bola chyba

Aj v prípade muža menom Jamison Bachman to vždy začínalo nevinne. Napokon však zničil svojim spolubývajúcim život. Jednou z nich bola aj Alex Miller. V roku 2017 zverejnila inzerát, v ktorom si hľadala spolubývajúceho. Jedným z uchádzačov, ktorí sa napokon ku nej aj nasťahoval, bol práve Jamison, píše New York Magazine vo svojom virálnom článku s názvom Najhorší spolubývajúci všetkých čias.

Začalo to krádežou osobného majetku

Predstavil sa jej pod falošným menom a tvrdil, že je právnikom. Túto lož používal častejšie. Jedno je isté, zaručila mu pretvárku spoľahlivého spolubývajúceho, ktorú neskôr zneužil. Vymyslel si príbeh, ako hľadá bývanie v blízkosti jeho chorých rodinných príslušníkov, ktorým chce pomáhať. V tom čase mal 60 rokov, pôsobil však mimoriadne šarmantne a skúsene. Alex mu nemala dôvod neveriť, navyše si potrebovala nájsť urýchlene spolubývajúceho a inzerát už bol vyvesený dva týždne. Zdal sa ako dokonalá voľba. Dokonca sa sám ponúkol, že jej hneď vypíše šek za nájomné. Tak sa aj stalo. Podozrivé však bolo, že na ňom neuviedol svoje meno ani adresu trvalého bydliska. Iba nerozlúštiteľný podpis.

Netrvalo dlho, kým si Alex začala všímať, že je niečo inak. Svetlá v obývačke nefungovali alebo zmizli kuchynské stoličky. Alex rýchlo prišla na to, že za ich krádežou je Jamison, ktorý však na akékoľvek obvinenie reagoval právnickými pojmami. Alebo výrazmi, ktoré tak zneli a Alex netušila, ako má reagovať. Zistila, že namiesto práce na súde nerobí nič. Napokon si ho preverila jej mama prostredníctvom telefónneho čísla a zistila pravú identitu dcérinho spolubývajúceho.

Nešlo mu o materiálne veci alebo peniaze, chcel vidieť, ako sa ľudia trápia

Ak by ste si mysleli, že sa ho po tomto odhalení dokázala zbaviť, ďalej od pravdy by ste nemohli byť. Tu to iba začalo. Jamison sa totiž vyžíval v utrpení ľudí a keď sa Alex dozvedela pravdu, nemal v úmysle zmiznúť, práve naopak.

Portál Screen Rant uvádza, že Jamison začal byť násilný, dokonca Alex dusil a nožom jej pozeral nohu. Rozhodla sa vyhľadať pomoc, až sa Jamison dostal do väzenia. Veľmi rýchlo však putoval na slobodu a namieril si to rovno k Alex, pod zámienkou, že si chce iba zobrať svoje veci. Namiesto toho sa jej vyhrážal smrťou. Vrátil sa za mreže, odkiaľ mu tentokrát kauciu zaplatil brat Harry, ktorého vzápätí zavraždil.

Skončila kvôli nemu vo väzení

Nech to znie akokoľvek bizarne, najhorší spolubývajúci bol skutočne neoblomný a Alex bola iba jednou z jeho siedmych známych obetí. S Arleen Hairbaedian sa Jamison zoznámil ešte v roku 2005. Začali spolu chodiť, nasťahoval sa ku nej a neodišiel, ani keď ich vzťah stroskotal. V tomto prípade ich spolunažívanie zašlo ešte ďalej. Jamison si mal vymyslieť, že ho Arleen napadla nožom a kvôli tomuto falošnému obvineniu putovala za mreže. Bol odsúdená na jeden rok vo väzení a bola súdne vyštvaná z vlastného bytu.

Ďalšou obeťou sa v roku 2012 stala Sonia Acevedo, ktorá najprv považovala Jamisona ako vykúpenie. Mal jej pomáhať s platením hypotéky, napokon si sama musela nájsť druhú prácu, aby ako tak vyžila. Popritom bol Jamison neustále v jej dome, mala však pred ním strach. Napokon to čo sa týka dlhov nezvládla a o dom prišla.

Chcel ovládnuť ich domovy

Jamison tieto vzorce použil viackrát. Prestal platiť nájom, ničil osobný majetok, klamal alebo dokonca pristúpil aj k fyzickému násiliu. Kým najprv vyťahoval svoje šeky, po krátkom čase odmietal platiť nájom a účty. Rovnako odmietal odísť, chcel sa totiž stať „majiteľom“ ich domova a ovládať ho tak, ako sa mu zachce.

Koncom roka 2017 bol Jamison obvinený z vraždy svojho brata Harryho, ktorého ubil na smrť. Pred súd sa však nepostavil a obete sa spravodlivosti nedočkali. Spáchal totiž samovraždu.

Päťdielny dokumentárny seriál s názvom Najhorší spolubývajúci (Worst Roommate Ever) vznikol podľa už spomínaného rovnomenného článku uverejnenom v časopise New York Magazine. Prípad Jamisona Bachmana je jedným z troch, ktorý podrobne spracováva. Spája ich to, že ich hlavnými hrdinami sú spolubývajúci, ktorým prívlastok najhorší nepochybne patrí a bývať s nimi by ste nepriali ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi.

Českí a slovenskí diváci minisérii udelili 73 % a na IMDb získala hodnotenie 7,3/10. Ak radi spoznávate skutočné kriminálne prípady alebo prípady zločincov, z ktorých šialeností sa vám bude krútiť hlava už iba pri pozeraní, nájdete ju na Netflixe.