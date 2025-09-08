Pacienti aj lekári zostali bez prístupu: Elektronické služby v zdravotníctve sú úplne mimo prevádzky, hlásia výpadok

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
NCZI rieši nečakaný kolaps.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NZCI) aktuálne eviduje neplánovaný výpadok všetkých služieb systému ezdravie. Informovalo o tom na svojom webe.

„Pracujeme na urýchlenom obnovení služieb a budeme vás informovať hneď, ako budú dostupné. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým používateľom za vzniknuté komplikácie,“ spresnilo NCZI.

