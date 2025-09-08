Vyťahujte dáždnik: Slovensko zasiahne búrkový maratón. Vietor môže lámať stromy, v týchto okresoch hrozia aj povodne

Počasie sa v týchto dňoch správa ako na hojdačke. Kým sobota bola na východe Slovenska búrlivá a sprevádzaná dokonca aj krúpami, nedeľa ponúkla oddych a pokojnejšiu oblohu. Mnohí tak mohli nadobudnúť pocit, že september sa začína niesť v príjemnom duchu. Už prvý pracovný deň nového týždňa však prinesie ďalšiu zmenu.
Meteorológovia upozorňujú, že aj keď bude teplo a miestami až letne, pokojné počasie nás nečaká. Podľa predpovede portálu iMeteo je na vine výšková tlaková níž, ktorá nad naše územie prináša vlhší a dynamickejší vzduch. Výsledkom budú početné prehánky a búrky, ktoré sa môžu objavovať najmä na východnom a severnom Slovensku. Ich intenzita nebude zanedbateľná a lokálne sa môžu vyskytnúť aj krúpy.
Pondelok prinesie dve tváre počasia
Západná polovica Slovenska sa môže tešiť na prevažne polooblačnú oblohu, zatiaľ čo vo východnej časti krajiny bude oblakov výrazne viac a obloha sa miestami úplne zatiahne. S tým treba počítať aj pri daždi, ktorý sa bude vyskytovať častejšie práve na východe a severe.
Teploty budú pritom na väčšine územia pomerne vysoké. Denné maximum dosiahne +20 °C až +26 °C, na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie, s hodnotami len +16 °C až +19 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, no pri búrkach môže zosilnieť. Zrážky môžu byť lokálne výrazné, od 10 do 40 mm, pri prehánkach do 10 mm.
Výstrahy pred búrkami aj povodňami
Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil, že búrky sa môžu v pondelok objaviť na väčšine územia Slovenska, pričom najviac ohrozené sú okresy na východe a v strede krajiny. Výstrahy platia predbežne do 23.00 h. Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Poltár, Revúca a Rimavská Sobota.
V týchto oblastiach sa môžu vyskytnúť búrky s prudkým lejakom, pri ktorom môže spadnúť 30 až 50 milimetrov zrážok za pol hodinu. Zároveň hrozia nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpy.
Výstraha prvého stupňa platí pre celý Košický, Prešovský a Žilinský kraj, väčšinu okresov Banskobystrického kraja a taktiež pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Okrem toho vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred povodňami aj pre okresy Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca.
Búrky neodídu ani v ďalších dňoch
Ani nasledujúce dni neprinesú zmenu, ktorá by potešila tých, ktorí obľubujú stabilné počasie. Maximálne denné teploty sa budú šplhať až k +27 °C, no atmosféra zostane dostatočne vlhká na ďalšie prehánky a búrky. Až počas víkendu sa začne ochladzovať a teploty sa vrátia na hodnoty typické pre september.
Nahlásiť chybu v článku