Otvorené je už aj ďalšie slovenské kúpalisko, cez víkend sa v ňom deti okúpu zadarmo. Tešiť sa môžu ľudia v tomto regióne

Letná sezóna už nezadržateľne klope na dvere a pre mnohých najobľúbenejšie ročné obdobie pripomína aj počasie, ktoré sa v posledných dňoch vyznačovalo vysokými teplotami. Je teda pochopiteľné, že svoje brány už postupne otvárajú všetky letné kúpaliská. Ako informuje portál Žilinak.sk, pre ľudí je už dostupné aj jediné letné kúpalisko na Kysuciach.

Konkrétne ide o Mestské kúpalisko v Čadci, ktoré oficiálne otvorilo sezónu počas uplynulého víkendu, konkrétne v nedeľu 23. júna. Väčší nápor sa očakáva práve na konci aktuálneho týždňa, kedy sa školákom začínajú letné prázdniny a v rámci rozbehu sezóny si prevádzkovatelia pripravili pre rodiny zaujímavú akciu. V sobotu 29. júna totiž bude bezplatne otvorené pre všetky deti do 15 rokov.

Ak by sa Kysučania plánovali na kúpalisku schladiť už počas pracovného týždňa, musia sa pripraviť na to, že otvára až od 14:00 hod. Do bežného chodu, teda od 10:00 hod., sa areál v Čadci dostane od 1. júla. V príspevku na oficiálnej stránke zároveň kompetentní sľubujú aj rôzne prekvapenia. Ako vyplýva z informácií na oficiálnej stránke kúpaliska, celodenný vstup vyjde domácich 5 eur, ostatných návštevníkov mimo Čadce 7 eur.

Deti do 15 rokov, študenti, ZŤP a seniori z Čadce majú vstup ohodnotený na 3 eurá, návštevníci prichádzajúci z iných obcí si priplatia 50 centov, teda za vstup dajú 3,50 eura. Pre deti do 3 rokov je vstup na toto letné kúpalisko stále zadarmo.

Na východe Slovenska známe kúpalisko neotvoria

Kým na Kysuciach sa môžu tamojší letní nadšenci tešiť na kúpalisko v plnej prevádzke, smutní ostali obyvatelia na východe Slovenska. Ako sme vás len nedávno informovali, mesto Snina avizovalo problémy s tohtoročnou letnou sezónou už skôr. Čierne scenáre sa napokon potvrdili a súčasný stav kúpaliska v areáli Sninských rybníkov je údajne havarijný.

Okrem úniku vody je alarmujúci aj jeho hygienický stav. Kúpalisko napája potok Bystrá, no ako sa ukázalo, nejde o dostatočne stabilný zdroj kvalitnej vody.

„Presakuje bazénová fólia. Vlani únik predstavoval až 200 metrov kubických vody denne, pričom z verejného vodovodu by sme mohli dopúšťať len 45 metrov kubických vody denne,“ hovorí na margo problémov primátor mesta Peter Vološin. Hygienické rozbory vody navyše opakovane zistili prítomnosť črevných enterokokov, ktoré môžu spôsobiť rôzne črevné ťažkosti. V minulosti už zlyhali rôzne plány na alternatívne spôsoby filtrácie vody a nepodarilo sa sprevádzkovať ani bazén s chlórovanou vodou.