Niektorí sa tešia, iní vo veľkom kritizujú. Divákov seriálu Sľub rozdelila táto scéna na dva tábory

Ako sme vás už skôr informovali, diváci Sľubu v tom majú jasno. Zatiaľ čo je totiž v Dunaji, k vašim službám najzákernejšou postavou Anton Holubec, v Sľube je to Milan Roháč, príslušník Verejnej bezpečnosti. Tak ako pri Holubcovi a Filipovi Tůmovi, diváci začali podozrievať aj herca Petra Nádasdiho, že so svojou postavou musí mať niečo spoločné, keď ju hrá tak dobre a mnohí dokonca priznali, že sa im herec pre túto úlohu a svoj výkon zhnusil.

Postava Milana Roháča robí zo života peklo nielen svojej rodine, ale aj okoliu. Hovorí sa, že sa jeho postava často správa ako „bez chrbtovej kosti“, no zároveň diváci neustále opakujú, že zneužíva svoju moc, čo im nepríde na túto dobu realistické. Rovnako ako to, že odmietal platiť výživné. Zdá sa však, že sa konečne našiel niekto, kto sa mu nebojí postaviť.

Nebála sa mu postaviť

Nedávno sme vás v článku informovali o tom, že si diváci Sľubu našli novú, najviac neobľúbenú postavu. Je ňou Zuzanina mama Mária, ktorá sa podľa divákov až príliš stará do manželstva Michala a Zuzany a vraj jej vnucuje Igora, aby neostala s dieťaťom sama, pričom jej snahy podľa divákov skončia presne naopak. Teraz si však na chvíľu Mária Fraňová napravila medzi divákmi reputáciu.

Mária odmietla počúvať vyhrážky Roháča a vyhodila ho spred dverí. Nebála sa pritom zvýšiť na neho hlas a navyše mu do tváre chrstla presne slová, ktoré by mal podľa divákov počuť – že nie je všemocný a nemôže robiť všetko, čo si zmyslí.

Táto scéna si okamžite získala divákov a tí sa nahrnuli do komentárov na sociálne siete, aby na ňu vyjadrili svoj názor. Rozdelili sa pritom na dva tábory, keďže jedna skupina vo veľkom tlieskala Márii a druhá sa zas sťažovala na to, že Roháčova postava má až príliš právomocí a vôbec to nie je realistické.

„Ale toto je za hranicou, policajt by si toto nemohol dovoliť za socializmu, pre celé jeho správanie by ho už dávno boli vyhodili od polície, ešte by bol aj stíhaný,“ poznamenala diváčka. „Až tak si príslušníci nemohli dovoľovať,“ pridala sa ďalšia. Tretia zas odkázala: „Je to poriadne „pritiahnuté za vlasy“. Už to fakt preháňate. Všemocný pán žandár…“

Iné sa zas sústredili na pani Máriu a jej odvahu, napríklad: „Konečne sa ho niekto nebojí. Už by si fakt zaslúžil… a ešte aj syna na zlé vedie.“ alebo „Super ste mu naložili. Zaslúžil si riadne, čo si dovoľuje, chrapúň.“