Ostali jej len oči pre plač. Kráska z Ruže pre nevestu prišla o účet na Instagrame, ľudia jej posielajú ostré odkazy

Len včera sme vás informovali o tom, že Instagram zmazal účet Jane Hrmovej, influencerke a bývalej farmárke. Prešiel deň a situácia sa zopakovala. Tentoraz sociálna sieť vyhodnotila ako účet, ktorý porušuje pravidlá komunity, účet Julie z Ruže pre nevestu. Rovnako ako Jana, prišla o tisíce sledovateľov, a tak aj časť svojho živobytia.

V čase písania tohto článku má nový účet Julie Hojdyszovej len 3 500 sledovateľov. Ide o rapídny rozdiel oproti jej pôvodným, na ktorom ju sledovalo 125-tisíc ľudí, a kráska z Ruže si to veľmi dobre uvedomuje. Zatiaľ čo ona sa rozhodla situáciu vysvetliť na svojom novom účte, jej mama využila to, že ju sleduje množstvo Juliiných fanúšikov a rozhodla sa dcére pomôcť.

Čo sa stalo

„Dnes som asi behom 5 minúť prišla o 125-tisíc sledujúcich, a to znamená 125-tisíc vás. Som z toho úplne smutná, pretože sme si spolu vybudovali extrémne puto, písali sme si spolu, vy ste mi zdieľali vaše osobné príbehy, riešili sme spolu vaše problémy a naraz tu tú svoju komunitu nemám,“ vysvetlila Julie vo videu, zatiaľ čo si utierala slzy.

Kráska z Ruže následne vysvetlila, že jej Instagram poslal upozornenie, že jej uspáva účet z dôvodu, že porušila pravidlá komunity. Hoci mala možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, nepomohlo. Instagram jej síce do pár minút poslal upozornenie, že je všetko v poriadku a vyhodnotil, že žiadne práva nakoniec neporušuje, no prešlo ďalších pár minúť a opäť jej prišlo rovnaké upozornenie o porušení práv, proti ktorému jej odvolanie zamietol a celý účet jej následne zrušil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Julie Hojdyszová (@julie_hojdyszova)

„Vôbec neviem, čo mám teraz robiť alebo napísať… Asi len to, že budem fakt vďačná za každú podporu, follow, prezdieľanie, like alebo komentár a veľmi ďakujem každému jednému z vás, kto tu so mnou ostane,“ napísala ešte kráska ku videu. Je tak vidieť, že sa snaží získať si svojich sledujúcich späť, ako sa len dá, keďže toto video pribudlo na sociálne siete vo večerných hodinách a Julie nelenila a pokračovala v prihováraní sa fanúšikom aj v príbehu.

