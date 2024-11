Známa influencerka v sekunde prišla o živobytie. Zmazali jej účet na Instagrame, nie je pritom prvá, komu sa to stalo

Jedna z najznámejších beauty influenceriek a youtuberiek má hlavu v smútku. Stala sa jej totiž jedna vec, ktorá je doslova nočnou morou všetkých ľudí, ktorí žijú sociálnymi sieťami. Roky budovania fanúšikovskej základne sú preč, stačilo pár klikov a bolo po všetkom.

Beauty influencerka Jana Hrmová, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti vďaka účinkovaniu v šou Farma, zverejnila na Instagrame video so smutným priznaním. Nejeden fanúšik ostane v šoku, keď zistí, čo nepríjemné sa stalo exfarmárke. Napriek všetkému sa snaží byť silná a nerobiť si z toho ťažkú hlavu. Je však vidieť, že za jej prekvapením a úsmevom sa skrýva smútok.

Roky práce a spomienok sú fuč

Až 10 rokov si budovala sociálne siete a v priebehu pár minút bolo po všetkom. Informovala o tom na svojom novom profile na Instagrame, keďže jej pôvodný bol zmazaný. „Všetko sa deje pre niečo… Môj profil @janahrmi si už nevyhľadáte… Ako sa to stalo, sa dozviete vo videu, dajte si na to pozor aj vy a ja som to tu premenovala na @janahrmi18 a ak ma budete chcieť podporiť prezdieľaním na stories a sledovaním, budem vám veľmi vďačná,” napísala Jana do popisku k videu.

Beauty influencerka sa rozlúčila so svojím profilom, kde mala 240-tisíc followerov. Budovala ho 10 rokov. „Toto video sa mi nahráva veľmi ťažko. Nepoberá mi to mozog… Instagram mi doslova v priebehu 5 minút zrušil, odstránil 10 rokov mojich spomienok a práce natrvalo,” povedala vo videu, kde spomenula, že pre ňu bola sociálna sieť zamestnaním na plný úväzok, z ktorého sa veľmi tešila.

Čo sa stalo?