Orbán slávi diplomatický úspech: Maďarsko získalo od Trumpa výnimku na ruskú ropu. Slovensko podobnú dohodu zatiaľ nevyrokovalo

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Maďarsko odchádza z Washingtonu s výhodou.

Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok, uviedol predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií. Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol americký predstaviteľ pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity po stretnutí lídrov v Bielom dome.

Spolupráca v jadrovej energetike

Podľa Orbána sa tiež americká spoločnosť Westinghouse zapojí do maďarského jadrového priemyslu, pričom Maďarsko bude nakupovať jadrové palivo od Spojených štátov.

„Okrem toho od Američanov kúpime nové typy malých amerických modulárnych reaktorov a Američania dodajú aj modernejšie technológie na skladovanie palivových článkov,“ informoval maďarský premiér, podľa ktorého americká vláda zrušila aj sankcie týkajúce sa projektu výstavby atómovej elektrárne Paks 2.

Nová finančná a priemyselná spolupráca

Orbán sa s Trumpom dohodol aj na nadviazaní novej finančnej spolupráce, na investovaní USA do maďarského vesmírneho priemyslu, či na spolupráci vo vojenskom priemysle.

Foto: SITA/AP

„Mierové snahy musia pokračovať, Maďarsko k nim vyslovene ponúka svoje kapacity,“ podčiarkol Orbán, podľa ktorého sa s americkým prezidentom zhodli na tom, že návrh mierového stretnutia Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti zostáva aktuálnym. „Keď budú splnené všetky predpoklady, stretnutie sa uskutoční,“ uzavrel predseda maďarskej vlády.

