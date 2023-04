Kupujete diaľničnú známku? Dajte si veľký pozor na zbytočnú chybu, ktorá vás môže pripraviť o 60 eur

Ak chcete na Slovensku používať vybrané diaľničné úseky, vašou povinnosťou je mať zakúpenú platnú diaľničnú známku. Keď sa však pri jej kúpe nejakým spôsobom pomýlite, náhradu finančnej škody len tak rýchlo nečakajte, píše web Aktuality.sk.

Na Slovensku je dnes možnosť zakúpiť si diaľničnú známku aj online, konkrétne na stránke eZnamka.sk, kde si okrem typu vozidla vyberiete aj jednu zo štyroch alternatív známky. K dispozícii je 10-dňová, 30-dňová, ročná a 365-dňová. Posledné dve stoja najviac, zhodne po 60 eur.

Systém vás počas procesu zakúpenia prevedie ďalšími krokmi, pričom tým azda najdôležitejším, je zadanie údajov o vozidle a platba. Nedávno sa objavila správa o mužovi, ktorý však pri zakúpení zadal zlé evidenčné číslo (ŠPZ) vozidla, pričom ním zadané číslo neprislúchalo žiadnemu autu prihlásenému na Slovensku.

Odmietali mu vrátiť peniaze

Národná diaľničná spoločnosť však mužovi odmietla vrátiť peniaze, ktoré im poslal za „neexistujúcu“ diaľničnú známku. Prípadu sa chopil aj portál Aktuality.sk po tom, čo sa muž rozhodol kontaktovať s prosbou o pomoc aj slovenské médiá.

NDS sa obrátili na obchodné podmienky a pravidlá spoločnosti SkyToll, ktorá zabezpečuje a prevádzkuje systém na predávanie diaľničných známok. Podľa pravidiel má teda zákazník právo na reklamáciu len 24 hodín od zakúpenia známky.

Aj keď sa najprv Diaľničiari odmietali prikloniť k tomu, aby mužovi peniaze vrátili, teraz sa však prípad pohol. „Poškodenému“ má stačiť, ak doloží doklad z policajného inšpektorátu o tom, že ním zadaná ŠPZ naozaj nepatrí žiadnemu autu na Slovensku.

Pozor na zbytočnú chybu

Pri kupovaní diaľničnej známky vás systém dokonca dvakrát žiada, aby ste zadali evidenčné číslo vozidla, čím sa má znížiť, v ideálnom prípade úplne odstrániť, šanca, že kupujúci sa pri zadávaní pomýli.

V „lepšom“ prípade sa viete od NDS domáhať vrátania peňazí v sume až do 60 eur (cena ročnej aj 365-dňovej známky), v tom horšom proste zakúpite diaľničnú známku niekomu inému a ak si to do 24 hodín neuvedomíte, nárok na potenciálnu refundáciu padá.