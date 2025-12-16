Odporúčali ho, dnes pred ním varujú: Nick Papcun mal údajne obrať o peniaze bežných ľudí aj známe tváre. Vraj dlží tisíce eur

Na internete sa v súčasnosti rozšírila kauza finančného podvodu. Zdá sa pritom, že na podvodné praktiky nemali naletieť len obyčajní ľudia, ale tiež známe osobnosti. Viacero influencerov pritom malo Nicka Papcuna propagovať a posúvať kontakt na neho svojim fanúšikom, čím ich mali dostať do nepriaznivej situácie, za čo sa dnes ospravedlňujú.
Známy cestovateľ a sprostredkovateľ lacných leteniek Dominik „Nick“ Papcun, ktorý sa na sociálnych sieťach prezentuje tým, že pomáha ľuďom cestovať efektívnejšie, čelí vážnym obvineniam. Viaceré známe tváre prehovorili o tom, že sa mal voči nim dopustiť finančného podvodu, pričom niektorým z nich má údajne dlžiť desaťtisíce eur.
Mal oklamať známe osobnosti aj obyčajných ľudí
„Priatelia POZOR!!! Tento známy cestovateľ oklamal množstvo ľudí tak ako aj mňa, keď ponúkal svoje služby, ktoré niektorí využili no, žiaľ, službu buď nedostali a takisto ani peniaze naspäť. Týždeň sa s ním naťahujem o vrátení peňazí, ktoré nie je schopný poslať a len počúvam rôzne výhovorky. No od dnešného dňa sa mi neozval po tom, čo mi sľúbil, že mi ráno pošle platbu s tým, že sa stretneme a odošle to predo mnou. Nie som jediná!! Podľa mojich informácií sme zatiaľ 6 ľudia, ktorých takto nepekne oklamal. Zároveň chcem všetkých oklamaných vyzvať, aby ste neboli ticho a riešili to oficiálnou cestou, tak ako to idem urobiť aj ja,“ napísala Barbora Foldinová, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou travel_with_barbora_, k videu.
V komentároch sa hneď začali ozývať ďalší údajne poškodení ľudia, pričom medzi nimi nechýbali ani známe tváre. „Pozor na Papcuna aj @adam.straw. U mňa robili pár rokov dozadu a idú mi skoro 40-tisíc EUR 🙂 dávajte na nich pozor,“ odkázal v komentári influencer Peter Altof, známy pod prezývkou Expl0ited.
Hneď po ňom sa ozval aj ďalší influencer, ktorý je známy cestovateľským obsahom. „Dominik dlhuje peniaze mne aj kopec ďalším ľuďom. Už ho v lete riešil Startitup, ale článok nakoniec nevyšiel, teraz ho riešia znova, ale keďže ide o dosť veľké obvinenie, treba dôkazy. Už vieme o slečne, ktorá sa chystá podať trestné oznámenie. Dominik prevádzkuje služby CK, na čo nemá živnosť ani poistenie proti insolventnosti. Aktuálne sa to už rieši opäť, verím, že do konca,“ vysvetlil Milan Bardún alias Milan Bez Mapy.
„Ty vo*e! Ja som s ním toto mala pred pár mesiacmi. O ničom som nevedela a požičala som mu peniaze, lebo som verila, že keď má cestovateľský profil a cestuje s ľuďmi, je zodpovedný. Naťahoval ma celé týždne. Volala som mu, písala, žiadna reakcia, výhovorky, veľmi neprofesionálny prístup… Ale mne tie peniaze nakoniec úspešne vrátil, takže vidím, že som na tom ešte lepšie ako kopa ostatných,“ pridala sa Gabriela, ďalšia influencerka, ktorá sa venuje podobnému obsahu. Jej situácia pritom mala mať šťastnejšiu dohru.
Prehovorila o podozrivých veciach, ktoré si predtým neuvedomila
Barborino video prišlo na svetlo len týždeň po tom, ako sa o svoju skúsenosť podelila aj iná známa žena, ktorá mala tohto influencera propagovať a posúvať svojim fanúšikom.
„Milí priatelia, prijmite moje ospravedlnenie, že som vám v minulosti odporučila cestovateľa DOMINIKA PAPCUNA, z ktorého sa časom vykľul úplne niekto iný, ako sa propaguje na sociálnych sieťach. Rozhodla som sa zverejniť svoje negatívne skúsenosti s ním, pretože som si s pomocou ďalších ľudí, ktorých oklamal, spätne pospájala všetky „zaujímavé“ veci, ktoré sa nám diali počas cestovania s ním. Taktiež finančné podvody, v ktorých aj napriek upozorneniam pokračoval ďalej, ma prinútili reagovať aj tu. Na fórach na FB sa môžete dočítať o množstve podvodov a klamstiev, ktoré spôsobil ľuďom, ktorí mu dôverovali. Ak ste aj vy obeťou, nemlčte tak, ako ja niekoľko týždňov a nedávajte druhú, tretiu, desiatu šancu… Držím nám všetkým palce, aby sme si v budúcnosti dávali väčší pozor na to, komu zveríme svoje peniaze, pretože, žiaľ počet, sledovateľov a úspešný profil nezaručujú, že človek za ním má čisté úmysly. Ďakujem,“ reagovala na sociálnej sieti Janka Paršová, ktorá tiež mala čo k tejto téme povedať.
Vo zverejnenom videu vysvetlila, že nielenže spomínaného Nicka Papcuna niekoľkokrát odporúčala, ale sama cez neho cestovala. „Po svojej prvej cestovnej skúsenosti som až tak nie úplne rozmýšľala nad tým, že všetky tie zvláštne veci, ktoré sa diali, mohli mať nejaký dôvod. Úplne tak nejako som si to nevedela pospájať. Avšak pri druhej ceste, ktorú som s ním absolvovala, sme sa dostali do naozaj nepríjemných situácií a vtedy ma to už priviedlo k tomu zamýšľať sa, kto vlastne tento človek je a prečo, keď cez neho cestujem, sa mi dejú takéto veci, ktoré sa mi predtým, keď som mnohokrát cestovala a kupovala si letenky sama, nikdy nediali,“ priznala Paršová.
Dominika Papcuna sme požiadali o vyjadrenie k vzniknutej situácii. V čase písania článku sme odpoveď nedostali. V prípade, že sa k téme vyjadrí, aktualizujeme článok o jeho stanovisko.
