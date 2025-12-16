Ak ste si v posledných mesiacoch kúpili bicykel, zbystrite pozornosť. Decathlon zistil chybu výrobku. Oprava je zadarmo

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na chybné výrobky. Tentoraz ide o športový sortiment giganta Decathlon SK s. r. o., ktorý zistil softvérovú chybu hneď na niekoľkých bicykloch v ich ponuke. Počas jazdy môžu spôsobiť náhodný pohyb pedálov, čím si môžete ublížiť. Bicykel by ste mali čím skôr prestať používať a nechať si ho zadarmo aktualizovať a opraviť.
Ako varovala Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, pri niekoľkých modeloch bicyklov predaných v období od 01. apríla 2025 do 01. decembra 2025 bola zaznamenaná softvérová chyba.
Pozor si dajte na tieto modely
Spoločnosť Decathlon SK s. r. o. varuje pred ďalším používaním modelov: bicykel E-actv900 LF a bicykel E-actv900 HF s artiklovým kódom 8751864, 8751865 a 8774848.
A tiež modelov: bicykel LD920e LF a bicykel LD940e LF s artiklovým kódom 8664452 a 8862494.
„U uvedených výrobkov bola zistená softvérová chyba motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu,“ uvádza Slovenská obchodná inšpekcia.
Spoločnosť, ktorá výrobky predáva, upozorňuje zákazníkov, aby bicykle preventívne ihneď prestali používať a a objednali si termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Decathlon, kde im zamestnanci bezplatne softvér aktualizujú a chybu odstránia. Bicykel tak nie je potrebné vrátiť, ale ide o chybu, ktorá sa dá jednoducho odstrániť.
