Všetko náhle dáva zmysel. Detail zo začiatku deviatej série Dunaja, k vašim službám bol konečne vysvetlený

Pokiaľ ide o dobový seriál Dunaj, k vašim službám, pozornému divákovi určite neuniklo, že nič nie je nikdy ponechané na náhodu. Či už ide o oblečenie postáv, napríklad, keď si vďaka krátkemu záberu na sociálnych sieťach diváci všimli nášivky na uniforme Horsta Grabeho, a tak vedeli ešte skôr, než sa ukázal v seriáli, že bude mať veľkú moc, alebo o scény, ktoré nie sú hneď vysvetlené.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Detaily v Dunaji, k vašim službám sú dôležité a hoci sa niekedy môže zdať, že je niečo nedostatočne objasnené alebo zabudnuté, v skutočnosti je to len šikovná hra scenáristov. Presne tak to bolo aj v prípade, keď si diváci mysleli, že sa zabudlo na vyšetrovanie smrti Petra Kučeru, no potom sa Klára konečne dozvedela, kto za ňou stojí a rozhodla sa vziať veci do vlastných rúk.

V skutočnosti to bolo inak

Adam Bardy sa k seriálu Dunaj, k vašim službám pridal naozaj dramaticky. Hneď na začiatku totiž zastavil Kláru predtým, aby zastrelila Waltera Klausa. Neskôr jej dokonca vzal zbraň a rozhodol sa ju skryť, aby sa k nej nedostala. Vznikali tak mnohé teórie o tom, že je Lukáš Kudlička blízkym priateľom Waltera Klausa, čo sa zdanlivo potvrdilo po tom, ako sa stavili, že získa srdce mladej Kučerovej.

Posledná odvysielaná epizóda však ukázala, že všetko bolo inak. Kudlička nezastavil Kláru pred zastrelením Klausa preto, že by mu na ňom nejako zvlášť záležalo, ale preto, aby nemala rovnaké výčitky svedomia, aké si on so sebou nesie celý svoj život. Priznal jej to tesne po tom, ako jej povedal celú pravdu o osudnej noci, keď zastrelil svojho otca a jeho mama vzala vinu na seba.

Kudlička si dlho tieto udalosti nepamätal, no odkedy si spomenul, bol presvedčený, že nie je dobrý človek. Navyše teraz, keď vyšla pravda najavo, sa snažil presvedčiť aj Kláru, že pre ňu nie je dosť dobrý. Ona si je ale istá, že je dobrý človek a uistila ho, že si názor spraví sama. Zabúdať navyše netreba ani na bozk, ktorý medzi nimi konečne padol a rozhodne potešil všetkých divákov, ktorí tomuto páru fandia.

Znova sa tak ukázalo, že si tvorcovia seriálu dávajú pozor na detaily, a to dokonca natoľko, že vedeli skutočné úmysly Lukáša Kudličku už v jeho prvých scénach, no prezradili ich až o sériu neskôr.