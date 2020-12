10 najsledovanejších filmov na Netflixe a HBO GO, ktoré si predplatitelia obľúbili v novembri

Tak ako každý mesiac, aj tentokrát sme sa pozreli nielen na seriály, ale aj na najsledovanejšie filmy na streamovacích službách Netflix či HBO GO. Ktoré snímky sa môžu pochváliť najväčšou sledovanosťou?

Pokiaľ patríte k fanúšikom filmov a máte predplatenú niektorú zo streamovacích služieb, tak je dosť možné, že ste ich už videli. Pokiaľ nie, tak by ste to mali napraviť.

Nasledujúca desiatka filmov zo služieb Netflix a HBO GO patrila totiž v priebehu novembra medzi divácky najobľúbenejšie filmy. Ktoré by ste si teda nemali nechať ujsť? Začíname päticou pôvodných filmov z dielne streamovacej služby Netflix.

Sviatočné rande (Holidate)

Jednoznačným kráľom spomedzi originálnych filmových počinov z dielne Netflixu počas novembra bola romantická komédia Sviatočné rande (Holidate). V nej si hlavné úlohy zahrala Emma Roberts a herec Luke Bracey.

Holidate sleduje príbeh dvojice mladých nezadaných ľudí. Tí po množstve nevydarených vzťahov a rokoch samoty počas sviatkov uzatvoria „nevinnú“ dohodu. Počas všetkých osláv v roku si navzájom budú robiť doprovod. Spočiatku nevinná dohoda má určené striktné pravidlá, ktoré však idú bokom v momente, keď medzi nimi preskočí iskra a začnú k sebe cítiť akosi viac.

Viac o tom filme sa dočítate aj v našom samostatnom článku.

SpongeBob vo filme: Špongia na úteku (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run)

Nový celovečerný animák SpongeBob vo filme: Špongia na úteku si mal svoju premiéru odbiť aj v slovenských kinách. Tak ako pri väčšine filmov, aj tu však zasiahla koronavírusová kríza a premiéra bola odložená.

Animák s hudbou od Hansa Zimmera medzičasom uviedla streamovacia služba Netflix a aj keď si odniesla len priemerné hodnotenia, popularitu medzi predplatiteľmi si získala. A prekvapivo nemalú.

V novom filmovom dobrodružstve sa SpongeBob vydáva na pátraciu akciu po jeho zmiznutom maznáčikovi – morskom slimákovi Garym, ktorého niekto uniesol. Alebo odišiel sám?

Vianočná výsadka (Operation Christmas Drop)

Netflix začal pôvodné sviatočné filmy na svojich predplatiteľov chrliť už začiatkom novembra a okrem Holidate priniesol aj romantickú komédiu zasadenú do prostredia armády.

V snímke Operation Christmas Drop sledujeme starostlivú poradkyňu političky, ktorá plánuje uzavrieť vojenskú základňu na tropickom ostrove. Základňa sa okrem iného preslávila aj veľmi zvláštnou vianočnou tradíciou, ktorú hlavná hrdinka postupne spoznáva. No a práve kvôli tomu je jej postupe proti srsti, aby sa ona základňa zatvárala. Ďalší dôvod na jej záchranu dostane vtedy, keď sa zamiluje do sympatického pilota.

Klasická vianočná oddychovka plná klišé si získala srdcia divákov, avšak skutočne sa páčila len tým jednoduchším, ktorí nehľadajú zbytočne prekombinované námety. Užívatelia ČSFD tento film ohodnotili hviezdičkami vo vyjadrení 50 %.

Princezná z cukrárne: Opäť vymenená (The Princess Switch: Switched Again)

Rovnako ako oficiálny distribučný preklad, je zlý aj film samotný, o čom svedčia najmä hodnotenia naprieč filmovými webmi. Netflixu návrat k rovnako priemerne hodnotenému prvému dielu tejto komédie z roku 2018 skrátka nevyšiel. Diváci však boli nesmierne zvedaví a aj preto sa film The Princess Switch: Switched Again dostal do rebríčka Top 10 najsledovanejších filmov novembra aj na Slovensku.

Tentokrát sa princezná Margaret (hrá ju Vanessa Hudgens) chystá na svoju korunováciu, ktorá sa má odohrať počas Vianoc. Tú ale, samozrejme, skomplikujú problémy s láskou, a preto jej prichádza na pomoc jej dvojníčka Stacey (rovnako ju hrá Hudgens). Okrem nej sa ale na scéne objaví ďalšia dvojníčka princeznej, ktorá môže všetky plány pokaziť (áno, aj tú hrá Hudgens).

Drsné mesto (Bronx)

Nielen americkej kinematografii predplatitelia Netflixu zo Slovenska venovali najviac pozornosti počas uplynulého mesiaca. Na konci októbra sa v knižnici objavila aj akčná snímka francúzskej produkcie s pôvodným názvom Bronx. Tú sa v tunajších končinách Netflix rozhodol uviesť ako Drsné mesto, čo viac-menej na predplatiteľov zafungovalo a počas novembra taktiež patrila medzi najsledovanejšie filmy streamovacej služby.

Príbeh tohto filmu sa točí okolo poctivého policajta, ktorý, aby ochránil svoj tím, musí vziať veci do vlastných rúk. Hrozbou v tomto prípade sú ostatní skorumpovaní kolegovia a hlavne vojna merseillesských gangov, uprostred ktorej sa ocitol.

Ježko Sonic (Sonic the Hedgehog)

HBO vlastnou produkciou zaujme prevažne minoritnejšie publikum, preto si v jeho ponuke knižnice HBO GO najväčšiu obľubu získavajú najmä akvizičné diela. Ako česko-slovenská odnož informovala na svojom Facebooku, tak medzi predplatiteľmi počas novembra jednoznačne najstreamovanejším filmom bola hraná akčná rodinná komédia Ježko Sonic.

Hlavný hrdina – modrý ježko Sonic, je vybavený schopnosťou, ktorú mu mnohí môžu záviedieť – neuveriteľnou rýchlosťou. Obľúbi si svoj nový domov na Zemi, teda než omylom vyradí z prevádzky elektrickú sieť a pritiahne na seba pozornosť dosť nepríjemného génia – Dr. Robotnika (hrá ho Jim Carrey). Superzločinec a nadzvukový hrdina napnú všetky sily do celosvetového závodu, ktorý má Robotnikovi zabrániť, aby Sonicovu jedinečnú schopnosť využil na ovládnutie sveta. Podarí sa zachrániť svet?

Joker

Počas novembra sa v knižniciach predplatiteľov HBO GO objavil aj jeden z najlepších komiksových filmov všetkých čias. Zlosyn Joker bol kedysi známy ako Arthur Flick (hrá ho Joaquin Phoenix). Ten sa však až pridlho pohyboval na hranici medzi realitou a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. To pomaly, ale isto roztočí špirálu, ktorá vyústi do hrozivých rozmerov. Opustený Fleck začne čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a postupne sa mení na ikonického zločinca, ktorého všetci poznajú pod menom Joker.

Veľké šéfky (Like a Boss)

Priestor dostala aj bláznivá komédia o trojici ešte bláznivejších žien, čo vyústilo v jeden z hitov streamovacej služby HBO GO.

Najlepšie kamarátky Mia (Tiffany Haddish) a Mel (Rose Byrne) prevádzkujú kozmetickú spoločnosť a zažívajú najlepšie obdobie svojho života. Financie im však akosi začnú prerastať cez hlavu a lukratívna ponuka neslávne preslávenej kráľovnej kozmetického priemyslu Claire Luny (Salma Hayek) je príliš lákavá, než aby sa dala odmietnuť. Celoživotné priateľstvo dvoch správnych dievčat je tak ohrozené a ich obchod s krásou sa škaredo zvrtne.

Vpred (Onward)

Pixarovka Onward taktiež doplatila na koronavírusovú pandémiu. V slovenských kinách sa takmer vôbec neohriala a na území USA sa ju spoločnosť Disney rozhodla krátko po premiére za špeciálny poplatok umiestniť na streamovaciu službu Disney+. Kúzelný príbeh rozprávkovej krajiny o hľadaní mágie si drží svoju stabilnú základňu divákov prakticky nonstop od svojho uvedenia aj na HBO GO.

Rozprávka Vpred divákov zavedie do sveta fantázie, kde dvaja bratia-elfovia – Ian a Barley – dostanú nečakanú príležitosť stráviť jeden deň so svojím zosnulým otcom. V Barleyho dodávke sa vydávajú na pozoruhodnú výpravu plnú kúzel, zašifrovaných máp, nemožných prekážok a nepredstaviteľných objavov. Keď sa ale ich nebojácna mamka dozvie, že jej synovia sú preč, vyrazí im na pomoc. Tento jediný magický deň môže pre všetkých znamenať viac, než si vôbec dokážu predstaviť.

Ľadové kráľovstvo 2 (Frozen 2)

Nielen štúdio Pixar u mladších divákov na HBO GO vedie. V Top 5 sa dlhodobo drží aj pokračovanie úspešného animáku z dielne Disney s názvom Ľadové kráľovstvo 2.

V pokračovaní detskými divákmi obľúbeného animáku sa hlavní hrdinovia snažia zistiť, prečo sa Elsa narodila s magickou mocou, aké tajomstvá z minulosti objaví, keď sa odhodlá putovať do neznáma naprieč kúzelnými lesmi a temnými oceánmi za hranicami Arendellu. Odpovede na tieto otázky Elsu síce lákajú, zároveň však hrozí, že tiež zničia jej ľadové kráľovstvo. Spoločne so sestrou Annou, Kristoffom, snehuliakom Olafom a sobom Svenom sa vydáva na nebezpečnú a pozoruhodnú cestu, pretože zatiaľčo v prvom filme sa obávala, že je pre svet príliš mocná, v tomto pokračovaní musí dúfať, že je mocná dostatočne.