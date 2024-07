Obľúbená značka kozmetiky zo Slovenska odišla potichu, v zahraničí rieši existenčné problémy. Zachrániť ju chce nový majiteľ

V takmer všetkých veľkých európskych mestách nájdu návštevníci známu sieť obchodov s kozmetikou značky The Body Shop. Istý čas v nej mohli nakupovať aj slovenskí zákazníci, no predajca má už dlhšie problémy a ako teraz informuje portál Business of Fashion, aj nového majiteľa. Ten by chcel značku zachrániť.

Ako je už niekoľko mesiacov známe, spoločnosť The Body Shop nebola v dobrej kondícii a vo februári sa už nedal odvrátiť jej kolaps. Portál BOF uvádza, že veriteľom, medzi ktorými boli daňový úrad, prenajímatelia či dopravcovia, dlhovala až 276 miliónov libier. Podľa najnovších správ však zrejme príde k záchrane, nakoľko sa našiel nový majiteľ, ktorý bol ochotný krachujúceho giganta odkúpiť.

Kupcom je konzorcium pod vedením Charlesa Dentona, ktorý by chcel vytvoriť a zrealizovať jasný strategický plán zameraný na dlhodobý rast spoločnosti. The Body Shop Denton označil za značku, ktorú miluje celý svet a v týchto dňoch sa pracuje na finalizovaní dohody o odkúpení. Prebieha v nej ešte audit zisťujúci hospodárenie firmy pred jej prevzatím.

Podľa The Business Magazine však ani zďaleka nejde o prvú transakciu, ktorá sa britského kozmetického predajcu týka. The Body Shop už v minulosti viackrát zmenil majiteľa, napríklad v roku 2006 sa dostala do vlastníctva firmy L’Oreal. Koncept svoju cestu začal ešte v roku 1976, pričom sa dvakrát dostal aj na Slovensko, kde už ale opäť kamenné predajne zmizli.

Ako informoval portál Startitup, The Body Shop lákal zákazníkov niekoľko rokov pod Michalskou bránou v hlavnom meste, odkiaľ sa v roku 2013 stiahol a na Slovensku táto franšíza absentovala. Do Bratislavy sa známy predajca kozmetiky vrátil v roku 2019, keď otvoril kamenný shop v nákupnom centre Aupark. Tu tiež vydržal iba pár rokov a svoje pôsobenie ukončil veľkými výpredajmi a zatvorením prevádzky, pri ktorej na google už dnes svieti príznačné: „trvalo zatvorené“.