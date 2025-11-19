Obľúbená potravina zlacnieva, my to však nepocítime: Slovenský trh brzdia extrémne náklady a nepomohla mu ani konsolidácia

Ilustračné foto: Freepik

Nina Malovcová
TASR
Prebytok mlieka vo svete Slovensku nepomôže.

Do konca tohto roka dôjde na Slovensku k poklesu ceny za surové kravské mlieko, čo súvisí s celkovým znižovaním cien v sektore mlieka na európskej úrovni. Slovenský mliečny sektor však nemôže kopírovať klesajúce ceny v európskom meradle, a to najmä z dôvodu konsolidačných opatrení.

Zhodnotila to Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).

Konsolidácia brzdí pokles cien na Slovensku

Konsolidačné opatrenia vo forme zvýšených nákladov, poplatkov, odvodov a daní musia podľa nej mliekari premietnuť do svojich nákladov, čím sa zvyšuje ich finančná záťaž a znižuje konkurencieschopnosť v rámci domáceho a európskeho trhu. Ozrejmila, že slovenskí mliekari môžu garantovať jedine, že ceny mliečnych výrobkov sa nebudú zvyšovať, no aktuálne nie je priestor na ich znižovanie.

Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Prebytok mlieka na svetových trhoch tlačí ceny nadol

„V roku 2025 sme zaznamenali ideálne podmienky na výrobu mlieka, produkcia mlieka v EÚ narástla o jedno percento, v USA o 1,7 percenta, na Novom Zélande o 2,5 percenta. Vyššia produkcia surového kravského mlieka bola spôsobená aj dobrým speňažovaním mlieka pre poľnohospodárov, pretože priemerná cena za surovinu je v EÚ od začiatku roka 2025 doteraz vyššia o deväť percent. Zvýšenú výrobu stimulovali aj znížené obmeny stád dojníc, menej tepelného stresu v lete, dobré siláže a nižšie náklady na krmivo,“ uviedol SMZ s tým, že prebytok mlieka na celosvetovej úrovni tlačí ceny surového kravského mlieka smerom nadol.

Upozornil však, že potravinársky priemysel v SR čelí kríze v konkurencieschopnosti a v dôsledku konsolidácie znížený celkový príjem najmä rodín výrazne zníži ich kúpyschopnosť. To sa podľa neho prejaví v zníženom nákupe potravín, prinesie šetrenie a zníženie spotreby s reťazovou reakciou na celú produkciu potravín, čo bude viesť k znižovaniu potravinovej sebestačnosti krajiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Portrét od svetoznámeho maliara takmer prekonal rekord: Predal sa za neuveriteľnú sumu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac