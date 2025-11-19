Obľúbená potravina zlacnieva, my to však nepocítime: Slovenský trh brzdia extrémne náklady a nepomohla mu ani konsolidácia

Do konca tohto roka dôjde na Slovensku k poklesu ceny za surové kravské mlieko, čo súvisí s celkovým znižovaním cien v sektore mlieka na európskej úrovni. Slovenský mliečny sektor však nemôže kopírovať klesajúce ceny v európskom meradle, a to najmä z dôvodu konsolidačných opatrení.
Zhodnotila to Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).
Konsolidácia brzdí pokles cien na Slovensku
Konsolidačné opatrenia vo forme zvýšených nákladov, poplatkov, odvodov a daní musia podľa nej mliekari premietnuť do svojich nákladov, čím sa zvyšuje ich finančná záťaž a znižuje konkurencieschopnosť v rámci domáceho a európskeho trhu. Ozrejmila, že slovenskí mliekari môžu garantovať jedine, že ceny mliečnych výrobkov sa nebudú zvyšovať, no aktuálne nie je priestor na ich znižovanie.
Prebytok mlieka na svetových trhoch tlačí ceny nadol
„V roku 2025 sme zaznamenali ideálne podmienky na výrobu mlieka, produkcia mlieka v EÚ narástla o jedno percento, v USA o 1,7 percenta, na Novom Zélande o 2,5 percenta. Vyššia produkcia surového kravského mlieka bola spôsobená aj dobrým speňažovaním mlieka pre poľnohospodárov, pretože priemerná cena za surovinu je v EÚ od začiatku roka 2025 doteraz vyššia o deväť percent. Zvýšenú výrobu stimulovali aj znížené obmeny stád dojníc, menej tepelného stresu v lete, dobré siláže a nižšie náklady na krmivo,“ uviedol SMZ s tým, že prebytok mlieka na celosvetovej úrovni tlačí ceny surového kravského mlieka smerom nadol.
Upozornil však, že potravinársky priemysel v SR čelí kríze v konkurencieschopnosti a v dôsledku konsolidácie znížený celkový príjem najmä rodín výrazne zníži ich kúpyschopnosť. To sa podľa neho prejaví v zníženom nákupe potravín, prinesie šetrenie a zníženie spotreby s reťazovou reakciou na celú produkciu potravín, čo bude viesť k znižovaniu potravinovej sebestačnosti krajiny.
