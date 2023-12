O tragickom detaile zo života herca z Grincha vie len málokto: Prešiel si utrpením, aké by ste nepriali nikomu

Grinch patrí medzi vianočné klasiky, ktoré si mnohí radi pozrieme každý rok. Natáčanie však bolo pre hercov mimoriadne náročné. Málokto vie, že jedna z hviezd si toho vytrpela naozaj veľa.

Získal si srdcia všetkých naokolo

Film Grinch (2000) má svoje pevné miesto vo vianočnom programe mnohých z nás. Práve vďaka nemu sa podľa LADbible do povedomia divákov dostal herec Josh Ryan Evans. V ikonickom filme stvárnil Grinchovu detskú verziu.

Josh sa narodil s ochorením zvaným achondroplázia, meral kvôli tomu menej ako meter. Mal však aj problémy so srdcom, v dôsledku ktorých musel byť v detstve viackrát operovaný. Počas zotavovania sa z operácií trávil veľa času sledovaním televízie a filmov. Inšpirovalo ho to k tomu, aby sa stal hercom. Do šoubiznisu sa dostal už ako 12-ročný.

In memory of Josh Ryan Evans on his birthday he would have been 35(1982–2002) He played the young Grinch in ‚How the Grinch Stole Christmas pic.twitter.com/9BnWMNeUAf — Movie Quotes (@Cinema_Quote) January 10, 2017

Postretol ho tragický koniec

Po práci na mnohých projektoch v 90. rokoch – vrátane reklám, účinkovaní v televíznych seriáloch ako napríklad Ally McBealová -, bol Josh obsadený do úlohy mladého Grincha v rovnomennom kultovom filme po boku Jima Carreyho, Taylor Momsen a Christiny Baranski. Táto úloha bola náročná. Josh musel každý deň stráviť päť a pol hodiny v maskérskom kresle, aby ho premenili na mladého Grincha. No veľmi si to užíval a dobre si rozumel s režisérom filmu Ronom Howardom.

Podľa režiséra bola úloha pôvodne plánovaná ako malá vedľajšia úloha triedneho nespratníka, ale hneď, ako sa s hercom stretol, zmenil názor. Evans si jednoducho všetkých získal. Po účinkovaní v Grinchovi sa mladému hercovi veľmi dobre darilo, jeho kariéra sa naplno rozbehla a získal dokonca aj niekoľko ocenení.

V roku 2002 však náhle zomrel na komplikácie spojené s ochorením srdca počas lekárskeho zákroku. V deň Joshovej smrti odvysielala NBC epizódu seriálu Passions, v ktorej zomrela aj jeho postava. Rodinu, ale aj fanúšikov smrť nádejnej hviezdy zdrvila.