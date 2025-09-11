O prácu prídu stovky Slovákov: Vo veľkej štátnej firme prebehne hromadné prepúšťanie, môže za to konsolidácia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci vládnych konsolidačných opatrení pristúpili k hromadnému prepúšťaniu. Tento krok vnímajú citlivo nielen zamestnanci, ale aj verejnosť. Podľa vedenia jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 12-tisíc pracovníkmi, je však nevyhnutný a vidia v ňom príležitosť.
Na jednej strane ho žiada zriaďovateľ, Ministerstvo dopravy SR, na druhej strane umožní úspora financií zlepšiť mzdové a pracovné podmienky pre zostávajúcich pracovníkov. Cieľom je zatraktívniť zamestnanie na železniciach. Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, železnice pri optimalizácii čerpajú aj z analýzy zamestnanosti Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a spolupracujú s jeho analytikmi. Podľa posledných správ môže o prácu prísť asi 300 zamestnancov, informovala ešte v auguste STVR.
Stovky voľných miest
Niektoré z odporúčaní už realizovali, iné sú v príprave alebo vo fáze vyhodnocovania. „Je však potrebné citlivo zvažovať každý krok, keďže ŽSR nesú obrovskú zodpovednosť za bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy,“ upozornila Lániková. Napriek oznamu o prepúšťaní pokračuje nábor na nedostatkové prevádzkové pozície, najmä v Oblastnom riaditeľstve Trnava, kde ku koncu júna evidovali 284 voľných miest.
V poslednom polroku tam prijali 126 nových zamestnancov. Spomedzi celoslovensky nedostatkových pozícií prijala spoločnosť do pracovného pomeru najmä vyše sto traťových robotníkov, ale tiež desiatky elektromontérov, návestných majstrov, posunovačov, rušňovodičov, dozorcov výhybiek či výpravcov.
ŽSR sa zároveň opierajú o spoluprácu so strednými školami a systém duálneho vzdelávania, v rámci ktorého tento rok ukončilo štúdium 13 absolventov dopravných odborov s učebnou zmluvou so železnicami. Náborári sa zúčastňujú pracovných veľtrhov, prednášok na školách a spolupracujú s univerzitami.
Podľa riaditeľa odboru ľudských zdrojov Miroslava Šimka je nábor náročný, no postupne sa darí napĺňať ciele. „V rámci aktivít náborovania do pracovného pomeru, ale aj systému duálneho vzdelávania, sa často stretávame s obavami uchádzačov o svoju budúcnosť, keďže hromadné prepúšťanie si ľudia spájajú s prípadmi, keď firmy ukončujú svoju činnosť. Toto určite nie je prípad ŽSR,“ zdôraznil Šimko.
