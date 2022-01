Núdzový stav má skončiť o mesiac, Za ľudí ani SaS by ho nepredĺžili. Pribudlo 6 478 pozitívnych

Na Slovensku pribudlo v piatok (21.1.) 6 478 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 17 756 testov. Celkovo tak evidujeme 910 311 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 17, v nemocniciach je celkovo 1 512 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 17 612, pribudlo 35 obetí.

O mesiac by sa mal skončiť núdzový stav, Za ľudí ani SaS by ho nepredĺžili

O mesiac by sa mal na Slovensku skončiť núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda koncom novembra na 90 dní. Koaličné strany Za ľudí a SaS nie sú za to, aby sa predĺžil.

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že nemôžeme žiť v neustálom cykle obmedzení. SaS dodala, že aktuálne by núdzový stav nepredĺžila, no treba počkať na situáciu o mesiac. Sme rodina zatiaľ stanovisko nekonkretizovala, keďže sa môže ešte situácia zmeniť.

“Strana Za ľudí už nepodporí predlžovanie núdzového stavu. Koronavírus bude zrejme na celom svete prítomný ešte dlhý čas a nemôžeme žiť v neustálom cykle opakujúcich sa obmedzení ekonomiky, núdzového stavu a zatvárania kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií,” uviedla Remišová pre TASR.

Spoločnosť sa musí podľa nej prispôsobiť a ľudia musia využívať výdobytky vedy, ktoré ich chránia pred ťažkým priebehom choroby. “Preto presadzujeme normálne fungovanie škôl, kultúrnych a športových podujatí, ako aj prevádzok. Ochorenie nie je jediným dôsledkom pandémie. Rovnako závažným dôsledkom neustále sa opakujúcich lockdownov a obmedzení je aj postupné zničenie medziľudských vzťahov, možnosť dotyku s kultúrou a s umením či slobodný prístup k duchovnu a bohoslužbám,” dodala.

Expert strany na zdravotníctvo Obaidullah Mir uviedol, že pri otázke predĺženia núdzového stavu sa treba rozhodovať podľa toho, ako sa zvýši počet ťažkých prípadov alebo úmrtí na ochorenie COVID-19 u plne zaočkovaných.

SaS vyhlásila, že vždy podporuje rozumné opatrenia. “V aktuálnej situácii by sme núdzový stav nepredĺžili. Uvidíme však, aká situácia bude o mesiac,” skonštatoval pre TASR hovorca strany Ondrej Šprlák.

Sme rodina hovorí, že dátum avizovaného ukončenia núdzového stavu je ešte ďaleko. “Budeme sa o tom ešte určite rozprávať na koaličnej rade, pretože za mesiac sa ešte môže situácia všelijako zmeniť,” uviedli z tlačového oddelenia hnutia.

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní.

Zákon však dopĺňa, že “núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie” možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

Núdzový stav na Slovensku platí od 25. novembra.