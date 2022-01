Už aj omikron má nový variant. Začal sa šíriť pomerne rýchlo v európskych krajinách

Zdravotnícke orgány v desiatkach krajín hlásia, že sa u nich čoraz viac šíri nová verzia koronavírusového variantu omikron, informovala v piatok česká stanica ČT24.

Nový variant začali skúmať

Britský Úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) takisto v piatok oznámil, že tento subvariant omikronu, známy ako BA.2, začal bližšie skúmať, uviedla spravodajská televízia Sky News. Pôvodný variant omikron, objavený vlani v novembri v Juhoafrickej republike (JAR), dostal označenie BA.1, pripomína ČT24 s tým, že existuje aj subvariant BA.3, ktorý sa však zatiaľ takmer vôbec nešíri.

Subvariant BA.2 sa však v januári začal šíriť pomerne rýchlo, a to najmä v európskych krajinách, pričom bol objavený aj v Indii, Singapure, Austrálii a Kanade. “Zdá sa, že je zodpovedný za pokračovanie aktuálnej vlny (nákazy) v Dánsku. Je dokonca možné, že sa tam stal dominantným,” povedal pre francúzsky denník La Dépche du Midi profesor a epidemiológ Antoine Flahault.

Podľa neho ide o subvariant, ktorý je potrebné bližšie skúmať. Je síce podobný pôvodnej verzii variantu omikron, v súčasností však chýbajú údaje o jeho nákazlivosti, vážnosti priebehu choroby a schopnosti prelomiť imunitu nadobudnutú po očkovaní či prekonaní covidu.

Najviac zasiahnutou krajinou je Dánsko

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) práve vzhľadom na nedostatok údajov ešte BA.2 neoznačila za “variant vyvolávajúci znepokojenie”. Krajinou najhoršie zasiahnutou novým subvariantom je práve Dánsko. V prvom januárovom týždni tam bol BA.2 zodpovedný za pätinu všetkých prípadov infekcie, o týždeň na to za 45 percent a momentálne je to odhadom viac ako polovica.

Na počte ľudí v nemocniciach, na jednotkách intenzívnej starostlivosti ani na počte úmrtí sa šírenie BA.2 zatiaľ v Dánsku nijako neprejavilo, ale pri ochorení COVID-19 všeobecne platí, že tieto ukazovatele stúpajú s oneskorením – ľudia s ťažkým priebehom totiž potrebujú nemocničnú starostlivosť v priemere až desiaty deň po nákaze.

Podľa dánskeho epidemiológa Andersa Fomsgaarda je jasné, že tento subvariant sa v jeho krajine stane dominantným, ale zatiaľ nie je jasné, prečo. Vedci totiž ešte neboli schopní u tejto verzie vírusu objaviť žiadne vlastnosti, ktoré by mu dávali výhodu v porovnaní s pôvodným variantom omikron.

Podľa dosiaľ dostupných informácií subvariantu BA.2 chýba jedna z mutácií, podľa ktorej viacero PCR testov vyhodnocuje, či ide o variant alfa alebo omikron. Krajiny, ktoré tieto testy používajú, preto môžu prípady nákazy BA.2 prehliadnuť.