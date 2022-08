Nový školský rok bude ako v časoch pred pandémiou. Deti nebudú mať rúška, na covid sa bude pozerať ako na bežnú chorobu

V blížiacom sa novom školskom roku 2022/2023 budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou ochorenia COVID-19, a to bez zásadných obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy bude mať v prípade zlej pandemickej situácie možnosť zatvoriť triedu na päť dní alebo vyhlásiť chrípkové prázdniny. Počas piatkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v prípade zmeny bude rezort školstva na aktuálnu situáciu reagovať.

Ako bežné ochorenie

„Na COVID-19 sa budeme pozerať ako na bežné ochorenie,“ uviedol minister školstva. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia na päť dní. Odbremenia sa aj školy, ktoré už nebudú musieť vypĺňať covidový formulár. „Som rád, že školský rok 2022/2023 začneme slobodne, bez zásadných covidových obmedzení, aby sme mohli na školách fungovať v pokoji a normálne, tak ako sme to poznali pred pandémiou,“ ozrejmil minister školstva. Opatrenia na školách tak podľa neho budú od septembra kopírovať aktuálne uvoľnené pravidlá. Izolovať sa bude len pozitívna osoba, do karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty.

Môžu zatvoriť triedu

Školy v prípade potreby budú aj naďalej využívať jednu miestnosť na izoláciu pre pozitívne osoby, priblížil minister školstva. V prípade, že nastane zlá situácia, môže riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa zatvoriť triedu na päť dní. V prípade nutnosti môžu regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vyhlásiť chrípkové prázdniny. Ak bude na škole viac ako desať percent žiakov pozitívnych a RÚVZ označí školu za ohnisko, riaditeľ túto skutočnosť oznámi na emailovú adresu [email protected] Ranný filter ostáva povinný len pre materské školy. Na základných a stredných školách táto povinnosť nebude.

Aj v novom školskom roku bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na základnej a strednej škole päť dní po sebe. Minister poznamenal, že sa môže tento počet dní zmeniť ešte z piatich na tri, ako to bolo pred pandémiou. Pri povinnom predprimárnom vzdelávaní to bude na sedem vyučovacích dní. Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť vyučovacích dní predloží rodič potvrdenie o bezpríznakovosti. Odborníčka rezortu školstva pre zdravotníctvo Elena Prokopová poznamenala, že je to prevencia, aby rodičia pamätali na to, že je potrebné dieťa skontrolovať, či neprejavuje príznaky ochorenia. OČR bude vyplácané rodičom na deti do 11 rokov.

Nebude sa povinne testovať

„V prípade, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodne o prerušení vyučovania v triede či škole alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia od pediatra,“ poznamenal šéf rezortu školstva. Podmienky vyplácania OČR nastavuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Povolené aktuálne zostávajú aj organizácie škôl v prírode, lyžiarskych zájazdov, výletov, exkurzií či kurzov ochrany zdravia. Na školách sa už nebude povinne testovať. Bude však možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie, a to v školách s výskytom desiatich percent pozitívnych žiakov z celkového počtu žiakov školy, ak to povolí RÚVZ, a do vyčerpania zásob testov.

„Školy zisťovali záujem o samotesty už v máji. Záujem prejavilo viac ako 61 percent rodičov. Tieto testy boli distribuované školám cez regionálne úrady školskej samosprávy, pričom na skladoch mali 3,8 milióna testov,“ informoval minister s tým, že vydané boli viac ako dva milióny samotestov. Zároveň minister školstva dodal, že sa nateraz neplánuje objednávanie ďalších samotestov, aktuálne zostáva voľných 1,6 milióna kusov. Prokopová nevie povedať, dokedy zásoby samotestov vydržia, závisieť to bude podľa nej aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.