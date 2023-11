Nový prieskum po voľbách: Smer, Progresívne Slovensko a Hlas sa držia na čele, jednej strane zásadne klesli preferencie

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v druhej polovici novembra, vyhrala by strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta hlasov. Druhé v poradí by skončilo Progresívne Slovensko so 17,9 percenta hlasov, po ňom nasleduje Hlas-SD, ktorý by získal 14,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 15. až 22. novembra na vzorke 1015 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo.

Štvrté v poradí by skončilo KDH, ktoré by získalo 7,5 percenta. Nasledujú SaS a hnutie Slovensko, ktoré by zhodne získali 6,4 percenta. Viac ako päť percent hlasov získala v prieskume SNS (5,8 percenta) a Republika (5,3 percenta), Aliancia získala rovných päť percent.

Demokrati by dostali 2,9 percenta hlasov, Sme rodina 2,8 percenta. ĽSNS by podľa prieskumu volilo 1,2 percenta hlasujúcich.

Podľa výsledkov prieskumu by Smer-SD získal 42 mandátov v parlamente, PS by ich malo 31 a Hlas-SD 25. KDH by v parlamente zastupovalo 13 poslancov, SaS by mala 11 a SNS desať kresiel. Deväť poslancov by v zákonodarnom zbore reprezentovalo Republiku i Alianciu.

Hnutie Slovensko, vnímané ako koalícia, by sa so ziskom 6,4 percenta hlasov do parlamentu nedostalo.