Nové informácie v prípade košického policajta, ktorý je obvinený zo zabitia: Jeho obhajkyňa požiadala o paragraf 363

Celé Slovensko šokoval prípad z Košíc, kde mal jeden z policajtov brutálne zbiť zadržaného, ktorý na následky poranení umrel. Podľa informácií vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Obvinený policajt mal zaistenej osobe spôsobiť viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. Obaja policajti mali mať na rukách navlečené taktické rukavice. Zranený muž bol prevezený do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, no po vykonaní operačného výkonu s odstránením krvného výronu svojim zraneniam 6. novembra podľahol.

Obaja policajti už nie sú v zbore

Ako informoval portál Korzár, Marek Á. aj jeho mladší kolega Oliver I., ktorý mu v útoku nezabránil, boli prepustení z Policajného zboru. Kým mladší policajt čelí obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a je stíhaný na slobode, Marek Á. ostáva už päť mesiacov za mrežami. Do prípadu sa zapojila aj Generálna prokuratúra SR.

Obhajkyňa expolicajta požiadala o preskúmanie obvinenia podľa paragrafu 363 Trestného poriadku a navrhla, aby bolo zmenené na miernejšiu právnu kvalifikáciu, zneužitie právomoci verejného činiteľa. Generálna prokuratúra však návrhu nevyhovela.

Obžaloba smeruje na súd, expolicajt zostáva vo väzbe

Riaditeľ jej trestného odboru Vladimír Javorský skonštatoval, že skutok bol spáchaný úmyselne, útok bol vedený veľkou intenzitou na hlavu. Podľa jeho názoru preto nemožno hovoriť o miernejšom trestnom čine. Košická krajská prokuratúra v apríli ukončila vyšetrovanie a podala obžalobu na Mestský súd Košice.

Sudkyňa Mariana Ginelliová rozhodla, že Marek Á. zostane vo väzbe. Hoci obhajoba proti rozhodnutiu podala sťažnosť, neskôr ju stiahla. Obhajkyňa sa nevyjadrila, či expolicajt na hlavnom pojednávaní prizná vinu. Ak by sa tak stalo, mohol by získať trest nižší o tretinu. V prípade zabitia hrozí obvinenému 12 až 15 rokov, priznanie by trest mohlo znížiť na osem rokov.