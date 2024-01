Nové informácie o druhej sérii The Last of Us: Táto známa herečka stvárni jednu z hlavných postáv

Seriál The Last of Us patril medzi najväčšie hity minulého roka a fanúšikovia sa už nevedia dočkať druhej série. Tá je síce ešte ďaleko od vydania, no tvorcovia prišli s veľkou novinkou, informuje Variety.

Až v roku 2025

Ľudia, ktorí hrali hru The Last of Us: Part II veľmi dobre poznajú postavu menom Abby. Tvorcovia seriálu teraz oznámili, že ju na striebornom plátne stvárni herečka Kaitlyn Denver. 27-ročná hviezda seriálov Absťák či Strážca poriadku sa tak pridá k Pedrovi Pascalovi a Belle Ramsey. Denver bola s tHE Last of Us spájaná už aj pri prvej sérii, kde si ju mnoho fanúšikov želalo v role Ellie.

Seriál The Last of Us získal tri Zlaté glóbusy, až 25 nominácií na Emmy a patrí medzi najlepšie hodnotené počiny minulého roka. Pre štrajk scenáristov, ktorý sa už ale našťastie skončil, však druhú sériu uvidíme zrejme až v roku 2025. Ako uvádza ABC, pokračovanie postapokalyptického príbehu sa bude opierať o herné spracovanie druhej časti The Last of Us. To sa odohráva päť rokov po udalostiach jednotky.