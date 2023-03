Pravda o Ellienej mame z The Last of Us vás zaskočí: Ide o zaujímavý detail, ktorý si všimli iba fanúšikovia hry

Tvorcovia seriálu The Last of Us sa rozhodli, že si pre fanúšikov pripravia prekvapenie. Ellienu mamu Annu stvárnila Ashley Johnson, ktorá je významnou súčasťou hernej verzie už 10 rokov.

Článok pokračuje pod videom ↓

V hre sa toho o Anne veľa nedozvieme

Ako informuje Deadline, v hre The Last of Us sa toho o Ellienej mame Anne veľa nedozvieme. Zomrela totiž krátko po tom, čo sa jej dcérka narodila. V seriálovej verzii sa ale Mazin a Druckmann rozhodli, že sa od tej pôvodnej trochu odklonia a svet The Last of Us trochu obohatia.

Poodhalili tak nové informácie o tom, prečo je Ellie imúnna. Ako sme vás informovali v predchádzajúcom článku, tesne pred pôrodom Anna stretne infikovaného človeka, ktorý ju uhryzne do stehna. Annu stvárnila herečka Ashley Johnson, ktorá je súčasťou The Last of Us už 10 rokov. Podľa portálu Decider sa dokonca stala prvou osobou, ktorá za stvárnenie postavy v hre dvakrát získala ocenenie BAFTA Game Awards.

V rozhovore pre Deadline sa vyjadrila, že s mnohými ľuďmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe seriálu, si je blízka práve vďaka práci na hre The Last od Us a jej pokračovaniach, kde stvárnila Ellie. Stala sa tak pevnou súčasťou života postavy a pomáhala ju v priebehu rokov budovať.

Bude aj tretia séria?

Ashley dodáva, že nie každý má rád počítačové hry, je teda pochopiteľné, že mnoho ľudí sa vo svete The Last of Us ocitá po prvýkrát a je čarovný pocit vidieť to. Herečka hovorí, že tí, čo oživili postavy v hrách, sa málokedy stávajú aj súčasťou seriálov. Keď ju Mazin a Druckmann oslovili s otázkou, či si nechce zahrať Annu, nedokázala ovládnuť príval sĺz.

Samozrejme, bola trochu nervózna. Prevládalo však nadšenie z toho, že aj v seriáli je to práve ona, kto dá Ellie život a bojuje za ňu zo všetkých síl. Ashley dodáva, že Bella Ramsey sa úlohy Ellie zhostila kráľovsky a je potešením sledovať ju pri práci. Vyzdvihuje jej talent, ktorý vraj Bella bude potrebovať aj pri natáčaní druhej série, keďže tá bola v hernej podobe ešte temnejšia a náročnejšia ako prvá časť.

Do postavy Ellie, ale aj Joela sa zamilovala a láme jej srdce, že v pokračovaní ich čaká množstvo náročných prekážok. Mimochodom, ako informuje web CBR, tvorcovia už teraz prezradili, že diváci sa môžu tešiť nielen na druhú, ale aj na tretiu sériu The Last of Us.