Ľudí vystrašilo klamstvo o seriálovom hite The Last of Us, ktoré vám ho môže úplne pokaziť. Takáto má byť pravda

V uplynulých hodinách aj po slovenskom internete kolovali fámy o tom, že Pedro Pascal akosi rýchlo skončil s nakrúcaním seriálového hitu The Last of Us, a to aj napriek tomu, že samotné natáčanie ešte nie je na konci. To mohlo znieť ako obrovský a pre niektorých predovšetkým nechcený spoiler. No, našťastie, vyzerá to tak, že všetko je inak. Web IGN, s odvolaním sa priamo na HBO, tieto klebety teraz vyvracia.

Magazín vysvetľuje, že spoločnosť HBO potvrdila, že Pedro Pascal s nakrúcaním ešte neskončil a na seriáli stále pracuje. Správy, ktoré sa objavili v médiách a vyvracajú to, sú vraj „nepresné“.

Čo sa hovorilo?

Celé to začalo tým, že insider Daniel Richtman na svojom Patreone uviedol, že Pedro Pascal skončil s nakrúcaním, aj keď ostatní herci budú na pľaci až do konca augusta. Ľudia zostali touto informáciou zaskočení, keďže natáčať sa začalo len v polovici februára. A odvtedy ubehol, vzhľadom na to, že patrí medzi ústredné a podstatné postavy, veľmi krátky čas.

Niektorých to poriadne šokovalo a sociálnu sieť X (bývalý Twitter) zaplavili ich vystrašené reakcie. Pravdepodobne ide o tých, ktorí dobre poznajú hernú predlohu seriálu a teda vedia, čo môžu očakávať. Nebojte sa, my vám viac prezrádzať nebudeme.

Avšak, čo znamená vysvetlenie HBO, že správy kolujúce na internete sú „nepresné“, zatiaľ zostáva záhadou.

Pedro Pascal has finished filming his scenes for Season 2 of The Last of Us Insider Daniel Richtman reported this. I wonder why the actor managed to complete the work so quickly? pic.twitter.com/v0LKsgnxTt — Star Councils (he/him) (@StarCouncils) March 28, 2024

Kedy pokračovanie konečne uvidíme?

Čo vás možno teraz zaujíma najviac je, kedy teda uvidíme druhú sériu The Last of Us. The Economic Times uvádza, že by to malo byť budúci rok, teda v roku 2025.

Aj keď oficiálny termín zatiaľ stanovený nie je, šepká sa, že by sme sa ho mohli dočkať už v jeho prvej polovici.