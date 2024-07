Nová komédia totálne ovládla Netflix a je veľkým hitom aj medzi Slovákmi: Pozerajú ju, aj keď má hodnotenie len 54 %

Netflix má na svojom konte ďalší hit, ktorý sa drží na prvých miestach sledovanosti už niekoľko dní v rade prakticky po celom svete, ukazujú dáta FlixPatrolu. Hovoríme o romantickej komédii s názvom Find Me Falling, ktorá sa aktuálne nachádza medzi Slovákmi na druhom mieste sledovanosti.

Find Me Falling ukazuje v hlavnej úlohe hrdinu, ktorý sa chcel vrátiť na rockovú scénu, no nevyšlo to podľa jeho plánov. Odchádza preto späť do svojho rodného Cypru, kde okrem iného stretáva svoju starú lásku, opisuje distribútor. Keďže ide o romantickú komédiu, už asi tušíte, akým smerom sa bude niesť hlavná zápletka. No diváci z výsledku veľmi nadšení nie sú.

Komédia bez komediálnosti a chémie

Na ČSFD snímke svieti hodnotenie slabých 54 % a na portáli IMDb biednych 6,4/10. Ľudia navyše nešetrili ostrou kritikou.

„Prvý netflixovský film z Cypru, asi si chcel niekto urobiť dovolenku. Romantická komédia bez komediálnosti a chémie,“ zhodnotil jeden z nespokojných divákov. No našla sa aj druhá strana, ktorá si síce uvedomuje, že táto snímka síce nie je vrcholom kinematografie, v jej žánri však podľa nich vôbec nejde o prepadák.

„V poslednom období som videl niekoľko podobne ladených filmov a prekvapivo z toho vychádza najlepšie asi táto nenápadná slaďárňa,“ zhodnotil ďalší divák. „Pre mňa ľahko nadpriemerná romantická komédia,“ dodal iný. Takže ak hľadáte oddychovku, ktorá neublíži, dajte jej šancu.