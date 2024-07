Bol miliardárom a ani ste si to neuvedomili: Táto postava z Harryho Pottera bola najbohatšia zo všetkých

Sú tu nejakí fanúšikovia Harryho Pottera? Kniha aj filmy o tomto ikonickom čarodejníkovi sa stali celosvetovým fenoménom, no možno nad jednou vecou ste sa pri ich čítaní alebo sledovaní filmov vôbec nezamysleli — ako by na tom boli vaši obľúbení hrdinovia po finančnej stránke?

Asi je vám úplne zrejmé, že rodina Rona Weasleyho nepatrila medzi najbohatšie. Na druhej strane bola dobrou ilustráciou toho, že peniaze v živote nie sú všetko a dôležité sú iné hodnoty. Veď napokon prichýlili aj Harryho, ako keby bol ich vlastným synom a svoj charakter si zachovali aj v najnáročnejších situáciách.

O najbohatšej rodine sa to už ale povedať nedá

Zato sága Harry Potter nám jasne naznačila, že peniaze dokážu charaktery ničiť. Jedným z najbohatších hrdinov v kinematografii celkovo by podľa webu GOBankingRates bol Lucius Malfoy, ktorý dal neraz ostatným pocítiť, že sú menejcenní, aj kvôli ich statusu.

Miliardový majetok

Takže môžeme predpokladať, že najbohatším z Harryho Pottera by bol práve tento čarodejník. Portál, s odvolaním sa na Geek VIP spomína, že jeho čistý majetok sa odhaduje na 1,6 miliardy dolárov.

Rodina Malfoyovcov má patriť medzi jednu z najbohatších v celej Británii a Luciusovi Malfoyovi padlo toto bohatstvo do náručia bez väčšej snahy. Rovnako tak ako potom jeho synovi Dracovi.

Najbohatší nebol Charlie

Napriek tomu, že aj v prípade sitkomu Dva a pol chlapa ide o fiktívne charaktery, ľudia sa zamýšľali nad tým, koľko by taký Charlie či Alan zarábali v reálnom živote. A my poznáme odpoveď, ktorá vás možno prekvapí.

Napriek tomu, že si Charlie Harper žil na vysokej nohe, býval v dome na pláži v Malibu, utrácal za alkohol, hazard aj prostitútky, nebol najbohatšou postavou v sitkome. V reálnom živote by si tento luxus dovoliť nemohol a čo vás možno prekvapí ešte viac, ak by bratia Harperovci ožili, Alan by zarábal poriadny balík peňazí.

Najbohatšou z ústredných postáv bol miliardár Walden Schmidt, po ňom nasledovala Rose, ktorá mala viac peňazí ako Charlie. Viac sa dozviete v našom článku.