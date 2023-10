Nová epizóda Simpsonovcov predstavila zásadnú vec. Môže predznamenávať aj úplný koniec seriálu

Ide o jednu z najväčších záhad seriálu, no ani po 35 rokoch sa jeho tvorcovia neodhodlali ju divákom vysvetliť. Ako je možné, že postavy v Simpsonovcoch nestarnú? V najnovšej epizóde to tvorcovia tak trochu prezrádzajú.

„Tak trochu“ preto, pretože odpoveď priamo neposkytli, no ukázali, že nie je pravda, že jednotlivé postavy v Simpsonovcoch (The Simpsons) nestarnú. A ukázali to v nedávnej 2. epizóde 35. série, píše web Screenrant.

Samozrejme, fakt, že Simpsonovci nestarnú, nie je úplne správny. V minulosti sme už totiž videli flashbacky z minulosti Homera a Marge. Odkedy sa ale seriál začal vysielať, teda od roku 1989, ani jedna z postáv nezostarla akoby ani o deň.

Elastický kánon

V novej epizóde s názvom A Mid-Childhood Night´s Dream totiž minimálne postava Barta zostarla o rok. Fanúšikovia si myslia, že by to mohlo znamenať, že postupne začnú starnúť aj ostatné postavy a môže to byť začiatok konca zdanlivo nekonečného seriálu.

Doposiaľ sa tvorcovia prezradiť skutočný vek jednotlivých hrdinov akoby báli. Na druhej strane im to ale zas pomáhalo celé tie roky vytvárať skutočne originálne príbehy. Nie je totiž tajomstvom, že tvorcovia Simpsonovcov pri písaní scenárov a dejových zápletiek využívajú možnosti takzvaného „elastického kánonu“ (elastic canon). To znamená, že akákoľvek doteraz známa minulosť ktorejkoľvek postavy, jej vek, miesto narodenia alebo dokonca aj meno, sa môže v nasledujúcej epizóde zmeniť od základov a bez varovania. Tvorcovia toto celé využívajú preto, aby im vychádzali jednotlivé gagy a to, čo si o tom myslia fanúšikovia, ich viac-menej ani nezaujíma. Aspoň totiž majú o čom diskutovať.