Niektorí fanúšikovia budú sklamaní: Jenna Ortega prezradila, čo neuvidíme v 2. sérii Wednesday

Keď Netflix uviedol koncom minulého roka seriál Wednesday, stal sa diváckym hitom. Ľudia si ho obľúbili a pravdepodobne si radi pozrú aj jeho pokračovanie. Ako to už býva, nie všetko, čo sa v ňom udialo, sa fanúšikom páčilo. Jednou z takýchto línií bol náznak romantických vzťahov medzi hlavnou hrdinkou a jej priateľmi. Jenna Ortega v rozhovore pre Variety prezradila, či ju uvidíme aj v 2. sérii.

Niektorí diváci seriálu Wednesday boli sklamaní z toho, že bol menej hororový, než očakávali a namiesto toho sa viac riešili tínedžerské romantické vzťahy. Aj keď aj v tomto prípade sa našli tí, ktorým táto rovina sadla a nemali s ňou žiaden problém. Ak patríte do tejto druhej skupiny, máme pre vás zlé správy. Druhá séria bude iná.

Prezradila nové detaily

Aj o tom sa herečka Jenna Ortega rozhovorila s Ellou Fanning. Zdôverila sa, že viedla diskusie so scenáristami o tom, čo funguje a čo nie. A prišli s nejakými zmenami.

Dospeli k záveru, že seriál by mal byť viac hororový a mal by upustiť od akýchkoľvek milostných zápletiek. Ortega to opísala ako „skvelé“, takže je zrejmé, že práve toto bolo v jej záujme.

Dozvieme sa viac o hlavnej hrdinke

Ako sme vás informovali, veľa detailov tvorcovia o chystanej druhej sérii seriálu Wednesday, pochopiteľne, prezrádzať nechcú, pretože by tým pokazili zážitok z jeho sledovania. Naznačili však, čo všetko sa v nových epizódach bude rozoberať. Stalo sa tak aj nedávno, kedy spolutvorcovia Miles Millar a Al Gough v rozhovore pre web IndieWire fanúšikov potešili ďalšími zákulisnými informáciami z produkcie nových dielov Wednesday.

Prezradili, že viac sa dozvieme o samotnom latinskom pôvodne hlavnej hrdinky Wednesday Adams, ktorú v seriáli stvárňuje obľúbená Jenna Ortega.

„Je naozaj veľmi vzácne nájsť ikonickú latinskú postavu takého rázu. Naozaj sa snažíme nájsť spôsoby, ako to čo najautentickejšie zvýrazniť,“ uviedli Millar a Gough v rozhovore.

Vznik 2. série Wednesday však skomplikoval štrajk scenáristov, tak sa predpokladá, že si na ňu ešte nejaký čas počkáme.