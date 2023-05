Druhá séria Wednesday vysvetlí záhadu o hlavnej hrdinke. Na premiéru si počkáme, natáčanie sprevádza problém

Aj keď je druhá séria minuloročného hitu z dielne streamovacej služby Netflix zatiaľ v nedohľadne, tvorcovia seriálu Wednesday nám aspoň v malých čriepkoch prezrádzajú, kam sa dej v chystaných epizódach poberie. Najnovšie fanúšikov potešili, že vysvetlia a viac sa ponoria aj do samotného pôvodu predkov hlavnej hrdinky.

Veľa detailov tvorcovia o chystanej druhej sérii seriálu Wednesday, pochopiteľne, prezrádzať nechcú, pretože by tým pokazili zážitok z jeho sledovania. Dali však už niekoľko nápovedí, čo všetko sa v nových epizódach bude rozoberať. Stalo sa tak aj nedávno, kedy spolutvorcovia, Miles Millar a Al Gough, v rozhovore pre web IndieWire fanúšikov potešili ďalšími zákulisnými informáciami z produkcie nových dielov Wednesday.

Uvidíme detstvo Wednesday?

A ako prezradili, viac sa dozvieme o samotnom latinskom pôvodne hlavnej hrdinky Wednesday Adams, ktorú v seriáli stvárňuje obľúbená Jenna Ortega.

„Je naozaj veľmi vzácne nájsť ikonickú latinskú postavu takého rázu. Naozaj sa snažíme nájsť spôsoby, ako to čo najautentickejšie zvýrazniť,“ uviedli Millar a Gough v rozhovore.

Práve druhá séria má poskytnúť viac detailov z detstva Wednesday a toho, ako vyrastala so svojimi latino koreňmi v New Jersey a ako to s ňou v puberte zamávalo.

Premiéra sa posunie

Kedy sa ale nových epizód dočkáme, je zatiaľ otázne. V Spojených štátoch amerických totiž štrajkujú scenáristi bojujúci za lepšie pracovné podmienky a vyššie platy. No a bez nich sa nakrúcanie začať naplno nemôže. Je tak možné, že si na druhú sériu Wednesday na Netflixe ešte budeme musieť chvíľu počkať.