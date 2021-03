Nie seriál, ale film: WarnerBros. chystá ďalšieho Pottera, má ísť o adaptáciu ôsmeho príbehu

Fanúšikovia Harryho Pottera sú v neustálom napätí, keďže štúdio WarnerBros. má vyvíjať nový projekt z tohto sveta, no nikto zatiaľ netuší, o čo konkrétne by malo ísť. Pred pár týždňami sa hovorilo o prvom hranom seriáli, teraz je všetko inak. Podľa najnovších správ sa pracuje na niečom väčšom.

Fanúšikovské weby venujúce sa všetkému, čo s Harrym Potterom súvisí, sú ako na ihlách. Dôvodom sú nejasné správy, ktoré sa objavujú v súvislosti s príbehom o najznámejšom literárno-filmovom čarodejníkovi všetkých čias. Štúdio WarnerBros., ktoré stojí za filmovými spracovaniami knižných príbehov, má na niečom veľkom pracovať, všetky informácie, ktoré sa však dostávajú na povrch, sú veľmi nejasné. Najnovšie sa nehovorí o seriáli, ale o novom celovečernom filme, píše portál The Hollywood Reporter.

Zo seriálu film?

Koncom januára sa médiami prehnali správy o tom, že štúdio WB pracuje na vôbec prvom hranom seriáli zo sveta Harryho Pottera. Ten mal byť uvedený exkluzívne na streamovacej službe HBO Max. Tieto správy však napokon samotné štúdio vyvrátilo, no jeden z členov predstavenstva spoločnosti potvrdil, že sa na niečom pracuje. Na čom, to je otázka, na ktorú sa odpoveď snažia vypátrať všetci potteromaniaci.

Ako sa najnovšie ukázalo, nepôjde o seriál, ale o celovečerný film, ktorý by mal byť adaptáciou ôsmej časti príbehu s názvom Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child). Tento príbeh napísala autorka série J. K. Rowlingová spolu so scenáristom Jackom Thornom do podoby divadelnej hry. Dlho to vyzeralo tak, že v inej podobe ôsmy príbeh ani neuvidíme, no teraz je všetko inak.

Filmové Prekliate dieťa

O filmovej adaptácii Prekliateho dieťaťa sa špekulovalo už dlhšie a webu The Hollywood Reporter sa podarilo vypátrať, že WarnerBros. teraz na projekte naplno pracuje aj spolu s Rowlingovou.

Príbeh Harry Potter a Prekliate dieťa sa odohráva 17 rokov po udalostiach 7-dielnej knižnej série a nadväzuje na epilóg vo finálnej časti Harry Potter a Dary smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows). Ústrednou postavou osmičky je Harryho syn Albus Severus, ktorý nastupuje do prvého ročníka na Rokforte. Nechýba však ani ústredné trio postáv – Harry, Ron a Hermiona a množstvo ďalších známych i nových postáv.

Kedy by sme sa filmového spracovania ôsmej časti Pottera mohli dočkať, je zatiaľ otázne. Štúdio chce totiž – a celkom pochopiteľne – do filmu dostať aj hereckých predstaviteľov trojice hlavných hrdinov. Či sa ich ale podarí zlanáriť, ukáže až čas. Rovnako tak je otázna aj skutočnosť, či naozaj vo WB plánujú ôsmeho Pottera už teraz alebo až neskôr. Rozhodne však na niečom pracujú, čo budeme ako verní Potterovi fanúšikovia sledovať aj my v redakcii Interez.