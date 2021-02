HBO sa vyjadrilo k seriálovému pokračovaniu Harryho Pottera. Zatiaľ sa na ničom nepracuje, no všetko môže byť inak

Len pred pár týždňami boli fanúšikovia Harryho Pottera doslova vo vytržení po tom, čo sa v médiách objavila informácia o prípravách nového seriálu z magického sveta vytvoreného J. K. Rowlingovou. Nikto vlastne nevedel, čo sa chystá a kedy, správy však zneli jasne – vznikne prvý Harry Potter seriál a uvedie ho streamovacia služba HBO Max.

Tieto správy napokon štúdio Warner Bros. vyvrátilo, no najnovšie sa k nim vyjadril aj programový šéf spoločností HBO a HBO Max, Casey Bloys. A ten do celej veci vniesol viac svetla vďaka rozhovoru pre web Deadline.

Nič nevzniká, ale môže to byť inak

Stanovisko štúdia Warner Bros., ktoré filmové práva na čokoľvek so svetom Harryho Potera vlastní, bolo jasné. „Štúdio ani žiadna streamovacia platforma nepracuje na seriáli o Haryym Potterovi,“ informovalo len pred pár týždňami štúdio verejnosť po tom, čo sa tieto správy objavili na internete.

Mnohí fanúšikovia však mali aspoň malú nádej, že niečo obdobné vznikne a mali na to dva dôvody. Jedným bol fakt, že Warner Bros. sa snaží vždy všetko najskôr zamiesť pod koberec, pretože chce projekty pripravovať v tajnosti. Druhým bol ten fakt, že štúdio vlastne nepotvrdilo, že nepracuje na žiadnom Harry Potter seriáli, len upresnilo, že aktuálne na ničom takom nepracuje.

To v mnohých vyvolalo nádej, že raz sa seriálu zo sveta čarodejníkov podľa príbehov spisovateľky J. K. Rowlingovej predsa len dočkáme. A teraz sa k tejto téme vyjadril aj šéf programu pre HBO a službu HBO Max, ktorá mala nový seriál uviesť.

„Aktuálne sa nič nevyrába, no myslím si, že bude fér povedať, že série ako Game of Thrones, Harry Potter či DC univerzum si spoločnosť WarnerMedia skutočne užíva a sú pre nás veľkou výhodou, takže vždy budeme mať záujem niečo kvalitné z tohto pripraviť,“ uviedol Bloys portálu Deadline.

Rozšírené univerzum

Vyjadrenie vedúceho programového oddelenia by teda mohlo skutočne potvrdzovať aspoň to, že Warner Bros. nad seriálom zo sveta Harryho Pottera minimálne premýšľa. A ak by k nemu došlo, tak tvorcovia majú na výber hneď niekoľko možností, ako celý príbeh poňať. Niekoľko nápadov sme vymysleli aj my v našom predchádzajúcom článku.

Vznik Harry Potter seriálu by bol skvelý doplnokom nielen k už vydanej knižnej ságe, jej filmovým adaptáciám, ale aj k novodobej čarodejníckej sérii Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them), ktorá má mať až 5 dielov a je rozšírením toho, čo sme už videli. Potteromaniaci však chcú stále viac, pretože Rowlingovej čarodejnícky svet má skutočne čo ponúknuť.