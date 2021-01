Prosby fanúšikov boli vypočuté: Vznikne prvý hraný seriál zo sveta Harryho Pottera

To, čo zrejme nikto doposiaľ nečakal, sa stane realitou. Štúdio Warner Bros. má podľa najnovších informácií pracovať na vôbec prvom hranom seriálovom príbehu zo sveta Harryho Pottera.

Informáciu priniesol web The Hollywood Reporter. Podľa najnovších správ zo zákulisia je vôbec prvý seriál zo sveta Harryho Pottera v skorých prípravných fázach a uviesť by ho mala exkluzívne streamovacia platforma HBO Max.

Vec, na ktorú všetci fanúšikovia čakali

Zatiaľ nie je zrejmé, o čom seriál má byť, ani v ktorom časovom období by sa mohol odohrávať. Štúdio má aktuálne pracovať na zložení tímu tvorcov, ktorí sa o scenáre k nemu postarajú a celý koncept vytvoria. Warner Bros. ani spoločnosť HBO zatiaľ informácie nijak nekomentovali, z tohto dôvodu je tak ťažké predpokladať, kedy by sme sa hotového diela mohli dočkať. Objavili sa však špekulácie, že seriál nebude uvedený skôr, než spin-off séria Fantastické zvery (Fantastic Beasts and Where to Find Them) zavŕši v kinách svoj príbeh piatym filmom. Času teda majú tvorcovia viac než dosť.

Fanúšikovia Harryho Pottera a všetkých príbehov, ktoré doposiaľ z pera autorky J. K. Rowlingovej vyšli, sú však nesmierne nadšení. Jej magický svet totiž ponúka množstvo príbehov, ktoré by hlavnú 7-dielnu knižnú ságu mohli rozšíriť.

A aj keď zatiaľ nie je jasné takmer nič, s veľkou pravdepodobnosťou bude do celého projektu zainteresovaná aj samotná Rowlingová. Tá napokon dohliada na všetko, čo sa okolo jej kúzelného sveta čarodejníkov deje. Rovnako je tiež autorkou všetkých scenárov práve produkovanej spin-off ságy Fantastické zvery, ktorá ale prílišnými kvalitami, na rozdiel od filmov hlavnej ságy, neoplýva. Treba teda už len dúfať, že chystaný seriál nepokazí to, čo už na svete je a celý projekt sa bude uberať tým správnym smerom.