Ničilo budovy, drvilo cesty, zrútil sa športový areál: Silné zemetrasenie má 60 obetí, pod troskami hľadajú ľudí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,9 zasiahlo Filipíny.

Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré v utorok zasiahlo strednú časť Filipín, sa zvýšil na najmenej 60, informovali v stredu podľa agentúry AFP tamojšie úrady. Pri predchádzajúcej bilancii uvádzali, že o život prišlo 34 ľudí a viac než 140 utrpelo zranenia, píše TASR.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,9 zaznamenali v utorok okolo 22.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Jeho epicentrum sa nachádzalo približne 21 kilometrov severovýchodne od mesta Bogo, v hĺbke piatich kilometrov.

Záchranné práce pokračujú

„Pri tomto zemetrasení zahynulo až 60 ľudí,“ oznámil na tlačovej konferencii v Manile predstaviteľ vládneho úradu civilnej obrany Rafael Alejandro. Počet obetí podľa neho ešte nie je konečný; od záchranných zložiek stále prichádzajú nové hlásenia.

Foto: SITA/AP

Od utorkového večera miestneho času došlo k viac než 370 otrasom, najsilnejší z nich mal silu 4,8 magnitúdy. Otrasy poškodili budovy, cesty a v niektorých častiach v blízkosti epicentra na istý čas prerušili dodávky elektrickej energie. Provinčná vláda na ostrove Cebu tiež oznámila zrútenie komerčnej budovy a školy, poškodená bola aj reštaurácia rýchleho občerstvenia.

Foto: SITA/AP

Športový areál sa zrútil počas zápasu

V meste San Remigio, južne od Bogo, sa zase zrútil športový areál, kde sa v tom čase hral basketbal. Úrady prostredníctvom sociálnej siete Facebook vyzvali dobrovoľníkov, aby pomohli pri odstraňovaní následkov zemetrasenia. Nočné záchranné práce komplikovala tma aj následne otrasy.

Foto: SITA/AP

Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne bežným javom, keďže tento ostrovný štát sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou. Väčšina z otrasov je však príliš slabá na to, aby ich ľudia pocítili.

