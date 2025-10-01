Ničilo budovy, drvilo cesty, zrútil sa športový areál: Silné zemetrasenie má 60 obetí, pod troskami hľadajú ľudí

Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré v utorok zasiahlo strednú časť Filipín, sa zvýšil na najmenej 60, informovali v stredu podľa agentúry AFP tamojšie úrady. Pri predchádzajúcej bilancii uvádzali, že o život prišlo 34 ľudí a viac než 140 utrpelo zranenia, píše TASR.
Zemetrasenie s magnitúdou 6,9 zaznamenali v utorok okolo 22.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Jeho epicentrum sa nachádzalo približne 21 kilometrov severovýchodne od mesta Bogo, v hĺbke piatich kilometrov.
Záchranné práce pokračujú
„Pri tomto zemetrasení zahynulo až 60 ľudí,“ oznámil na tlačovej konferencii v Manile predstaviteľ vládneho úradu civilnej obrany Rafael Alejandro. Počet obetí podľa neho ešte nie je konečný; od záchranných zložiek stále prichádzajú nové hlásenia.
Od utorkového večera miestneho času došlo k viac než 370 otrasom, najsilnejší z nich mal silu 4,8 magnitúdy. Otrasy poškodili budovy, cesty a v niektorých častiach v blízkosti epicentra na istý čas prerušili dodávky elektrickej energie. Provinčná vláda na ostrove Cebu tiež oznámila zrútenie komerčnej budovy a školy, poškodená bola aj reštaurácia rýchleho občerstvenia.
Športový areál sa zrútil počas zápasu
V meste San Remigio, južne od Bogo, sa zase zrútil športový areál, kde sa v tom čase hral basketbal. Úrady prostredníctvom sociálnej siete Facebook vyzvali dobrovoľníkov, aby pomohli pri odstraňovaní následkov zemetrasenia. Nočné záchranné práce komplikovala tma aj následne otrasy.
Zemetrasenia sú na Filipínach pomerne bežným javom, keďže tento ostrovný štát sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou. Väčšina z otrasov je však príliš slabá na to, aby ich ľudia pocítili.
Nahlásiť chybu v článku