Neuveríte, že sa naozaj stali: Najlepšie filmy a seriály roku 2022 podľa skutočných udalostí zo streamovacích služieb

Rok sa blíži ku koncu a to znamená iba jedno — je na čase rekapitulovať to najlepšie, čo sme vo svete filmov a seriálov videli. Ak patríte medzi milovníkov kinematografie, ktorá vychádza z reality, vybrali sme 8 filmov a seriálov z tohto roka, pri ktorých si prídete na svoje. Všetky ich navyše nájdete na obľúbených streamovacích službách.

Článok pokračuje pod videom ↓

The Swimmers

Kde film nájdem? Netflix

ČSFD: 67 %

IMDb: 7,5/10

Náš rebríček otvárame športovou drámou The Swimmers, ktorá ukazuje skutočne inšpiratívny príbeh. Vychádza zo života dvojice sestier a plavkýň — Yusry a Sarah Mardini, ktorým sa v roku 2016 podarilo dostať z vojnou zničenej Sýrie až na olympijské hry v Riu. Ukazuje ich boj o prežitie a otvára tému migrácie. Ak aj nepatríte medzi fanúšikov filmov zo sveta športu, tento toho obsahuje oveľa viac a ak vám sadne, chladnými vás určite nenechá.

Neskutočná Anna / Inventing Anna

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 63 %

IMDb: 6,8/10

Tento rok streamovacie služby uviedli viacero seriálov, ktoré sa sústredili na prefíkaných podvodníkov. Jedným z nich bola aj Anna Delvey, či presnejšie povedané, Anna Sorokin. Rodáčke z Ruska sa podarilo oblafnúť americkú smotánku vďaka tomu, že predstierala, že je bohatou nemeckou dedičkou.

Užívala si luxus alebo cestovala na drahé dovolenky, aj keď vlastne sama toho veľa nemala. Za hotely, súkromné lietadlá, reštaurácie alebo párty neplatila. Ako ukazuje seriál Neskutočná Anna, oblafnúť sa jej podarilo dokonca aj bankárov, ktorí jej priklepli vysoké úvery.

Blondýnka / Blonde

Kde film nájdem? Netflix

ČSFD: 63 %

IMDb: 5,5/10

Čiernobiely film Blonde vychádzajúci z knižnej predlohy Joyce Carol Oates sa stal prvým filmom iba pre dospelých z dielne streamovace služby Netflix. Získal hodnotenie NC-17, ktoré dnes snímky dostávajú iba výnimočne.

Režisér Andrew Dominik do úlohy hlavnej postavy obsadil herečku Anu de Armas a kritici aj diváci hovoria o jej životnej úlohe. Napriek tomu možno povedať, že snímka rozdelila ľudí do dvoch kategórií. Kým jedna skupina nešetrila chválou na jej účet, druhá ju nedokázala ani len dopozerať. Mnohí kritizovali predovšetkým to, že nevychádza priamo zo života Marilyn, či potvrdených informácií, ale práve z už spomínanej predlohy, ktorá si mnohé prikrášlila podľa seba. No ak vás zaujala, nenechajte sa riadiť rozporuplnými hodnoteniami a urobte si vlastný názor.

Pam a Tommy / Pam & Tommy

Kde seriál nájdem? Disney+

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,3/10

Osemdielna miniséria Pam a Tommy je založená na kontroverznej a mnohým veľmi dobre známej nahrávke Pamely Anderson, ktorá je často označovaná za sexsymbol a ľudia si ju okamžite spoja predovšetkým so seriálom Pobrežná hliadka (Baywatch). V tomto prípade senzáciu vytvorilo ukradnuté sex video, na ktorom je spoločne s hudobníkom Tomym Leem. Na internet sa dostalo v roku 1997 po tom, ako bolo ukradnuté z ich domu.

Elvis

Kde film nájdem? HBO Max

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,4/10

Po životopisných filmoch o Freddiem Mercurym a skupine Queen či Eltonovi Johnovi sme sa tento rok dočkali oživenia ďalšej legendy na plátnach, ktorou nie je nik iný, ako Elvis Presley. Film sa zameriava na život tejto ikony a sleduje jeho komplikovaný vzťah s manažérom Tomom Parkerom, ale aj manželkou Priscillou Presleyovou.

Hlavnú úlohu v ňom stvárnil Austin Butler a dal si záležať na tom, aby si naštudoval všetky dostupné materiály, študoval jeho piesne, ale aj každý jeden pohyb. Učil sa rozprávať, spievať a chodiť ako Elvis. Po celej izbe mal polepené Elvisove fotografie z rôznych období jeho života. Študoval dokonca aj zvieratá, ktoré speváka akýmkoľvek spôsobom pripomínali, na náhodu nechcel nechať vôbec nič, píše The Hollywood Reporter.

Trinásť životov / Thirteen Lives

Kde film nájdem? Amazon Prime Video

ČSFD: 87 %

IMDb: 7,8/10

V roku 2018 svet obleteli desivé správy o mladých futbalistoch, korí uviazli v jaskyni v Thajsku spoločne so svojím trénerom. Práve ich záchrannú misiu sleduje dráma Trinásť životov.

Aby sa ich podarilo dostať von z jaskyne živých, bol na to potrebný desivo znejúci plán. Hrozilo totiž, že jaskyňu voda zaplaví a na chlapcov by tým pádom čakala istá smrť. Snímka stavia na napätí a dramatických momentoch a nedá vám vydýchnuť až do úplného konca.

Kauza Theranos / The Dropout

Kde seriál nájdem? Disney+

ČSFD: 81 %

IMDb: 7,5/10

Elizabeth Holmes založila spoločnosť Theranos a sľubovala, že dokáže diagnostikovať rôzne závažné ochorenia, vrátane rakoviny, iba z jednej kvapky krvi. Navyše už za 15 minút. Získala si množstvo investorov, no napokon sa ukázalo, že ide o podvod. Systém mal byť založený na malej krabičke, ktorá by bola dostupná v bežnej lekárni, čo by znamenalo obrovský prevrat. Keďže sa im takýto prístroj nepodarilo zostrojiť, výsledky falšovali a v praxi to znamenalo, že človek, ktorý skutočne trpel rakovinou, mohol dostať nesprávny výsledok, čo mohlo mať katastrofálne následky.

Z Elizabeth sa však stala najmladšia miliardárka na svete, ktorá sa sama „vypracovala“. Tento fascinujúci príbeh zachytáva hraný seriál Kauza Theranos, ktorý sleduje Elizabeth od študentských čias až po prevalenie celej kontroverznej kauzy.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,9/10

Vyvolal najväčšiu „senzáciu“ zo všetkých, ovládol sociálne siete aj hodnotenia divákov ho posunuli až na našu prvú priečku. Jeffrey Dahmer bol zabijak a kanibal, ktorý za viac ako 10 rokov zavraždil 17 mladých chlapcov a mužov. Jeho vyčíňanie z unikátneho pohľadu obetí priniesol tento hraný seriál, v ktorom Dahmera stvárnil Evan Peters.

Keď píšeme, že vyvolal senzáciu, myslíme to do slova a do písmena. Napriek tomu, že Dahmer páchal zverstvá, medzi fanúšičkami spôsobil rozruch, ktorý vzhľadom na to, že bol sériovým vrahom, nebol na mieste. Niektoré dokonca komentovali, že ak by Dahmer vyzeral ako Peters, pokojne by si s ich telom mohol robiť, čo by len chcel. Niektorí ľudia poukazujú na to, aké nebezpečné je vytvárať takéto seriály o sériových vrahoch. Ľudia si neuvedomujú, aké zvrátené je romantizovať si sériových vrahov a marginalizovať ich obete.