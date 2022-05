Deň po natáčaní skončil Butler v nemocnici. Na filmovom festivale si film Elvis vyslúžil 12-minútový potlesk

Pôvodne mal film Elvis uzrieť svetlo sveta už minulý rok. Došlo ale k odkladom kvôli tomu, že sa Tom Hanks a jeho manželka nakazili koronavírusom. Napokon sa však diváci dočkali. Na filmovom festivale v Cannes zožalo dielo obrovský úspech, potlesk trval až 12 minút. Austin Butler či Tom Hanks si ho za herecké výkony jednoznačne zaslúžia. Zvyšok sveta si film bude môcť pozrieť už čoskoro.

V článku sa dozviete aj: Prečo Austin Butler skončil v nemocnici

Prečo si myslel, že sa zblázni

Čo Tom Hanks na natáčaní skutočne nenávidel

Koho si pôvodne Priscilla Presley vybrala, aby ju vo filme stvárnil

Potlesk trval 12 minút

Po tom, čo film Elvis zažil svoju premiéru na francúzskom filmovom festivale, sú kritici vo vytržení a na sociálnych sieťach nešetria slovami chvály. Podľa portálu The Independent prví diváci, ktorí si dielo mohli pozrieť, boli natoľko nadšení, že potlesk trval neuveriteľných 12 minút. Bol to najdlhší potlesk, aký festival tento rok zažil. Na pomyselnom druhom mieste sa ocitol film Triangle of Sadnesss 8 minút trvajúcim potleskom.

Režírovanie filmu Elvis si vzal na starosť Baz Luhrmann. Verne zachytáva Presleyho (dokonale ho stvárnil Austin Butler) vzostup a narastajúcu slávu v 50. rokoch. Počas tohto obdobia si vytvoril zvláštne, no komplikované puto s manažérom kolonelom Tomom Parkerom, ktorého stvárnil Tom Hanks. Okrem Butlera a Hanksa v Elvisovi zahviezdili aj Olivia DeJonge, ktorá si zahrá Priscillu (mohli ste ju vidieť vo filmoch Na návšteve či Pasca na zlodeja) či Dacre Montgomery (Stranger Things). Priscilla podľa portálu IMDb pôvodne chcela, aby ju stvárnila speváčka Lana Del Rey. Napokon sa však úlohy zhostila Olivia.

Ako informuje portál Variety, spočiatku panovali pochybnosti o tom, či je 30-ročný Butler tou správnou voľbou. Ukázalo sa však, že nikoho lepšieho tvorcovia ani vybrať nemohli. Na premiéru prišla aj Elvisova manželka Priscilla Presley, ktorá Butlera vyobjímala, čo je spolu s nekonečným potleskom naozaj dôkazom toho, že výsledok stojí za to. Mladý herec sa hlavnej úlohy zhostil skutočne kráľovsky, vo filme zaznejú Elvisove najväčšie hity, vrátane Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes a Suspicious Minds.

Skončil v nemocnici, myslel si, že sa zblázni

Butler však priznal, že natáčanie bolo poriadne náročné, a to po fyzickej, ale aj psychickej stránke. V rozhovore pre portál GQ hovorí, že takmer okamžite po dokončení filmu ho museli previezť do nemocnice. Uprostred noci sa totiž zobudil v príšerných bolestiach, telo mu tým jasne dalo najavo, že potrebuje oddych. Lekári zistili, že má v tele vírus, ktorý spôsobuje symptómy podobné apendicitíde. V nemocnici na lôžku musel pobudnúť týždeň.

Austin chcel Elvisa stvárniť naozaj dôveryhodne, dal si preto záležať na tom, aby si o ňom prečítal všetky dostupné materiály, študoval jeho piesne, ale aj každý jeden pohyb. Učil sa rozprávať, spievať a chodiť ako Elvis. Po celej izbe mal polepené Elvisove fotografie z rôznych období jeho života. Študoval dokonca aj zvieratá, ktoré speváka akýmkoľvek spôsobom pripomínali, na náhodu nechcel nechať vôbec nič, píše The Hollywood Reporter. Elvisovu postavu študoval dokonca aj vtedy, keď bolo natáčanie kvôli koronavírusu pozastavené. Zmenilo sa vďaka tomu jeho vystupovanie aj mimo natáčania, Butlerova rodina priznala, že je iný.

Austin sa Toma Hanksa pýtal, čo má robiť, aby sa na úlohu dokonale pripravil, no zároveň aby sa nezbláznil. Hanks mu údajne poradil, aby si každý deň prečítal aj niečo, čo s filmom a s postavou vôbec nesúvisí. Mimochodom, toto nie je prvý film o Elvisovi, ktorého je Tom Hanks súčasťou. V roku 2004 si zahral vo filme Elvis už odišiel, informuje web IMDb.

Bál sa, že film nedokončí, teraz sa teší z chvály kritikov

Obetovať sa pre film musel nielen Butler, ale aj Hanks. Kvôli postave Toma Parkera si musel oholiť hlavu. Podľa portálu ČSFD priznal, že to urobil skutočne s veľkým sebazaprením a nechuťou. Priznal, že ten účes považuje za hrozný a nenávidí ho. Priznal, že sa obáva toho, že ním straší deti a ospravedlnil sa za to, že to ľudia museli vidieť.

Luhrmannove filmy (režíroval napríklad aj Veľkého Gatsbyho) sú neraz plné extravagancie a tak trochu cez čiaru. Pre Variety sa vyjadril, že mal obavy aj pri natáčaní tohto filmu. Keď Hanks ochorel na koronavírus, prepadol ho pocit beznádeje, myslel si, že Elvisa snáď ani nikdy nedokončí. Aplauz a chvály prichádzajúce z každej strany preto aj pre neho znamenajú veľa. Premiéry filmu by sa zvyšok sveta mal dočkať už budúci mesiac.