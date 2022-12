Neboli až tak dobrými kamarátmi: 8 krutých právd o sitkome Priatelia, ktoré ste nechceli vedieť

Priatelia patria aj po rokoch od svojej premiéry medzi najobľúbenejšie seriály. Ich skalní diváci sa ku nim pravidelne vracajú a stále sa dokážu vďaka svojim obľúbeným charakterom pobaviť. Napriek tomu je tu niekoľko vecí, ktoré ste si možno ani len nevšimli.

Monicu nemala rada vlastná mama

Rodičia Monicy a Rossa — Judy a Jack —sa v sitkome objavovali pravidelne a z mnohých situácií bolo zrejmé, že Ross je ich obľúbenejším dieťaťom. Screen Rant vysvetľuje, že nešlo iba o preferencie k synovi, ale Judy svoju dcéru v podstate nemala rada. Adresovala jej nepríjemné komentáre či narážky a každú vec, ktorú vnímala ako zlyhanie, jej dala poriadne pocítiť.

Boli čím ďalej tým horší

Ako sa seriál vyvíjal, menili sa aj postavy. O väčšine, žiaľ, platí, že k horšiemu. Všimli ste si napríklad, že Joey bol stále hlúpejší? Nešlo o náhodu alebo nechcenú chybu, ale všetko naznačuje tomu, že to bol zámer tvorcov. Medzi základné Joeyho črty na začiatku patrili dve veci – bol charakterizovaný ako sukničkár a druhou jeho typickou vlastnosťou sa stala naivita.

Postupom plynutia seriálu a jednotlivých sérií sa objavovalo čoraz viac scén, ktorých humor bol založený práve na Joeyho „hlúposti“. Spomeňme napríklad ikonickú scénu, pri ktorej sa snažil naučiť sa po francúzsky a nech sa Phoebe akokoľvek snažila, Joey bol v tom hrozný. Napriek tomu veril, že týmto jazykom hovoriť dokáže.

Čo sa týka takej Phoebe, bola ku svojmu okoliu čoraz viac nepríjemná alebo v niektorých prípadoch až zlá.

Phoebe bola pre priateľov niečo menej

O minulosti Phoebe sme sa dozvedeli viacero prekvapivých informácií. Vieme, že žila na ulici s vedomím, že jej mama spáchala samovraždu a nenavštevovala žiadnu prestížnu školu. CBR dodáva, že mala na svojom konte dokonca nejaké zločiny. To znamená, že vo svojom živote prežila viac negatívnych vecí, než ostatní, napriek tomu na to nikto nebral ohľad, práve naopak. Jej minulosť bola zľahčovaná a zosmiešňovaná. Priatelia však nemali nad ťažkým obdobím, ktoré prežila dostatok porozumenia. Ocitala sa v situáciách, kedy bola znevýhodnená kvôli svojej finančnej situácii alebo odsúvaná na druhú koľaj. Je navyše otázne, do akej miery sa Phoebe svojim priateľom skutočne otvorila.

Rachel sa obetovala pre Rossa

Vzťah medzi Rachel a Rossom bol turbulentný. Pravidelne sa dávali dokopy, a potom zas rozchádzali. Mohli by sme menovať viacero príkladov sebeckého správania sa Rossa k nej a aj žiarlivosti, ktorú nedokázal udržať na uzde. Aj keď ich príbeh môže znieť romanticky, keď sa nad ním lepšie zamyslíte, možno si uvedomíte, že až taký ružový koniec dvojicu nečakal. Rachel mala našliapnuté na to splniť si svoje kariérne ambície, na ktorých jej nepochybne záležalo, no kvôli Rossovi to zahodila a prispôsobila sa tomu, čo chcel on.

A to aj napriek tomu, že jej v minulosti urobil viacero strašných vecí. Napríklad jej klamal o zrušení manželstva, nakrútil ich sex na kazetu a potajomky si ju odložil, podviedol ju pri prvej príležitosti a robil žiarlivostné scény, aj keď na to nemal žiaden dôvod.

Joey nebol dobrým hercom

Teraz, samozrejme, nehovoríme o hercovi Mattovi LeBlancovi, ale o charaktere Joeyho Tribbianiho, ktorého v Priateľoch stvárnil. Joey sa snažil uspieť ako herec a v niektorých obdobiach sa mu darilo lepšie, inokedy zas horšie. Je nutné však uznať, že nemal talentu na rozdávanie. Svedčia o tom aj ukážky zo scén, v ktorých hral, ale aj sekvencie, kedy sa učil scenáre a nešlo mu to najlepšie.

Neboli dobrými kamarátmi

Medzi šesticou priateľov sa v priebehu rokov objavilo viacero konfliktov, ktoré medzi sebou viedli. Na tom by možno nebolo nič zlé, niekedy sa však ku sebe správali, ako keby ani priateľmi neboli. Zatajovali si vec,i či dokonca klamali aj o veciach, v ktorých mali byť ku sebe navzájom úprimní.

Ich priateľstvo sa skončilo

Screen Rant sa pozrel aj na to, ako by mohli vyzerať životy jednotlivých charakterov po tom, ako sa ich príbehy na obrazovkách skončili. Iba pripomeňme, že Joey sa odsťahoval do iného mesta a tak isto svojou vlastnou cestou išli aj Monica s Chandlerom. Určite viete, ako to funguje v skutočnom živote a že keď sa ľudia takto vzdialia, príde do ich životov niekto iný, kto možno predchádzajúcich priateľov „nahradí“. Dá sa teda očakávať, že diaľka skupinu rozdelila a ich priateľstvo sa v podobe, na akú sme boli zvyknutí, skončilo.

Ross urobil veľa zlých vecí, napriek tomu patrí medzi najobľúbenejšie postavy

A to nie iba vo vzťahu s Rachel, ale neraz sa zachoval zle aj ku svojim ostatným partnerkám, ktoré v priebehu seriálu vystriedal. Napríklad, s Bonnie, s ktorou krátko tvorili pár, sa rozišiel po tom, ako si oholila hlavu. Nedokázal sa cez to dostať a pred akýmikoľvek sympatiami či možnými citmi sa rozhodol úplne povrchne – na základe vzhľadu. Chodil so svojou študentkou, aj keď vedel, že to nemá robiť alebo pri oltári povedal namiesto „Emily“ meno Rachel.